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كوفيد-19: مجمع سوناطراك يقرر تعميم العمل بتقنية التواصل عن بعد

  أدرج يـوم : الأحد, 21 حزيران/يونيو 2020 16:22     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 12 مرات

الجزائر-  قرّرت المديرية العامة لمجمع سوناطراك تعميم استخدام تقنية التواصل المرئي والصوتي للعمل عن بعد في ظل العودة التدريجية للنشاط على مستوى هياكل ومنشآت للشركة الوطنية للمحروقات، حسبما أفاد به يوم الأحد مدير الاتصال في المجمع السيد منير صخري.

وقد استعملت هذه التقنية بكثرة خلال مرحلة الحجر الصحي الذي اقرته السلطات العمومية لموجهة وباء كورونا, حيث اظهرت حسب ذات المسؤول  "مزاياها وإيجابياتها".

وفي هذا الاطار, يقول السيد صخري انه تم عقد أكثر من 3.000 اجتماع عن بعد خلال الثلاثة الأشهر الماضية، متجسدة في 22.250 ساعة عمل عبر تقنية التواصل الهاتفي و18.400 ساعة عمل عبر تقنية التواصل المرئي عن بعد.

و اشار نفس المسؤول انه تم ايضا استخدام تقنية التواصل المرئي والصوتي على مستوى المدارس والمؤسسات التكوينية لسوناطراك، حيث أجريت عدة دورات تكوينية افتراضية عن بعد، كللت بتكوين أكثر من 1.750 متربص بحجم ساعي يفوق 7.830 ساعة.

في نفس السياق, يوضح مدير الاتصال انه منذ إطلاق خدمة التعلم الإلكتروني E-Learning، على مستوى كل هياكل سوناطراك، تمّ استكمال 723 دورة تعليمية فردية كللت بشهادات نجاح بحجم ساعي يفوق 3.300 ساعة.

من جهة اخرى, اشار السيد صخري إن الاعتماد على مثل هذه الآليات في النشاط المهني اليومي يكرس سياسة ترشيد النفقات للمؤسسة من حيث تقليص تكاليف مختلف التنقلات والاجتماعات ويؤكد نجاعة منهجية الرقمنة في العمل المطبقة من طرف سوناطراك.

كلـمات مفتـاحيــة :
كوفيد-19: مجمع سوناطراك يقرر تعميم العمل بتقنية التواصل عن بعد
  أدرج يـوم : الأحد, 21 حزيران/يونيو 2020 16:22     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 12 مرة   شارك

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