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الرئيس المدير العام لسوناطراك يتفقد منشآت المنطقة الصناعية لأرزيو

  أدرج يـوم : الأحد, 21 حزيران/يونيو 2020 14:11     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 7 مرات
الرئيس المدير العام لسوناطراك يتفقد منشآت المنطقة الصناعية لأرزيو

الجزائر - قام الرئيس المدير العام للشركة الوطنية للمحروقات سوناطراك السيد توفيق حكار يوم السبت بزيارة تفقدية للمنطقة الصناعية لأرزيو بوهران اين تفقد بعض هياكل المديرية الجهوية و استمع لمختلف الانشغالات, حسب ما افاد به بيان للمجمع.

و جاء في البيان "شهدت منشآت المنطقة الصناعية لأرزيو بولاية وهران، زيارة عمل و تفقد قام بها السيد توفيق حكار، الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك و الوفد المرافق له".

و اوضح ذات المصدر, ان هذه الزيارة كانت فرصة لتفقد بعض الهياكل الصناعية للمديرية الجهوية لأرزيو، كقاعة المراقبة، الحديثة الانجاز و المجهزة بأحدث التكنولوجيات الرقمية الى جانب محطة التكرير لأرزيو و مركز توزيع الغاز الطبيعي لنشاط النقل عبر الانابيب.

و تنقل السيد حكار بعد ذلك الى مقر نشاط التمييع و الفصل, حيث كان له لقاء مع اطارات و موظفي السلك الطبي لسوناطراك.

و كان هذا اللقاء فرصة للمسؤول الاول للمجمع ليؤكد باسمه و باسم جميع العمال عن الشكر و التقدير و الامتنان المكن لهم خاصة ابان هذه المرحلة, يضيف البيان.

كما شهدت هذه الزيارة ايضا تقديم عرض مفصل و دقيق لنشاط التمييع و الفصل.

من جهة اخرى, شكلت هذه الزيارة ايضا فرصة لتبادل اطراف الحديث بين اطارات المديرية و الرئيس المدير العام للمجمع والاستماع لمختلف الانشغالات و الاهتمامات.

وكللت زيارة السيد حكار لمنطقة ارزيو بعملية تبرع بمواد غذائية كهبة من مجمع سوناطراك الى السلطات المحلية حيث  اوضح المجمع بهذا الخصوص ان هذه المبادرة تندرج في اطار تكريس السياسة الاجتماعية و التضامنية للشركة الوطنية للمحروقات.

آخر تعديل على الأحد, 21 حزيران/يونيو 2020 14:40
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الرئيس المدير العام لسوناطراك يتفقد منشآت المنطقة الصناعية لأرزيو
  أدرج يـوم : الأحد, 21 حزيران/يونيو 2020 14:11     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 7 مرة   شارك

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