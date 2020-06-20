نسيم ضيافات يؤكد على "عدم التخلي" عن المؤسسات الصغيرة المتعثرة التي أوفت بإلتزاماتها

بسكرة - أكد الوزير المنتدب لدى وزير المؤسسات الصغيرة و المؤسسات الناشئة وإقتصاد المعرفة المكلف بالحاضنات نسيم ضيافات يوم السبت ببسكرة أنه "لن يتم التخلي عن المؤسسات الصغيرة المتعثرة التي إلتزمت بتعهداتها تجاه الدولة".

وأوضح الوزير المنتدب في ندوة صحفية عقدها على هامش زيارة عمل إلى هذه الولاية رفقة وزيرة التكوين والتعليم المهنيين السيدة هيام بن فريحة أن من بين 88 ألف مؤسسة استحدثت ضمن جهاز الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب "أنساج'' في كافة القطاعات "توجد إلى جانب المؤسسات الناجحة أخرى متعثرة غير قادرة على تسديد القروض التي استفادت منها بسبب عدم وجود مشاريع ولكنها تسير في نفس الالتزامات التي تعهدت بها اتجاه الوكالة والدولة" .

وأبرز بأن "المؤسسات الناجحة سيتم دعمها لتتوسع ، فيما سيستفيد أصحاب المؤسسات التي لا تزال تحتفظ بالعتاد الذي تحصلت عليه رغم إهتلاكه في حالة تعثرها من إعادة تمويلها وضمان توفير النشاط في مجالات أخرى".

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وأشار في هذا السياق إلى أن الجزائر تعد ورشة كبيرة لكل الأنشطة ويمكن إنشاء أكثر من 388 ألف مؤسسة مصغرة قبل أن يؤكد "على وجوب توجيه الاستثمار والتكوين والتمويل نحو القطاعات المطلوبة".

و كشف السيد ضيافات عن أن أصحاب المؤسسات المتعثرة الذين استفادوا بالعتاد ثم قاموا ببيعه واشتروا عتادا آخر لممارسة نشاط مغاير و هو ممنوع قانونا مدعوون لتسوية وضعياتهم، حيث من الممكن ضمن الاستراتيجية الجديدة أخذ قرار تعديل إجرائي لتتم هذه التسوية فيما تبقى المشكلة الوحيدة متمثلة في أصحاب المشاريع الذين استفادوا من قروض وتم بيع العتاد وحولت الأموال إلى وجهة أخرى حيث " لا يوجد أي اجتهاد في هذا الامر" .

و قد استهل الوزير المنتدب المكلف بالحاضنات زيارته لولاية بسكرة رفقة وزيرة التكوين والتعليم المهنيين بالوقوف على ورشة لخياطة الكمامات للوقاية من فيروس كورونا المستجد و ذلك بمركز التكوين المهني والتمهين بلعيد قالة بطولقة قبل معاينته مقر وكالة "أنساج" و تدشين دار المرافقة والإدماج لمتربصي وخريجي قطاع التكوين المهني.

كما حضر السيد ضيافات إلى جانب وزيرة التكوين و التعليم المهنيين حفل تسليم شهادات تشجيعية لفائدة متربصين متفوقين و ذلك بالمعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني حساني بوناب بمدينة بسكرة.