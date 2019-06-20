إتفاق أوبيب+: ضرورة إمتثال الدول الموقعة بنسبة 100 بالمائة

الجزائر - أكددت اللجنة الوزارية المختلطة لمتابعة اتفاق أوبيب وخارجها ، يوم الخميس، على ضرورة تحقيق معدل امتثال 100 بالمائة بالنسبة للدول الموقعة على اتفاق التعاون، مشيرة إلى أن معدل التطابق قد بلغ 87 بالمائة شهر مايو المنصرم، حسبما جاء في بيان لوزارة الطاقة.

وأبرزت اللجنة الوزارية المختلطة لمتابعة اتفاق أوبيب وخارج أوبيب في اجتماعها الـ 19 اليوم الخميس 18 يونيو 2020 عبر تقنية التحاضر عن بعد، برئاسة وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان، مناصفة مع وزير الطاقة الروسي، ألكسندر نوفاك، أن نسبة معدل الامتثال الشامل لدول المنظمة قد بلغ 87 بالمائة خلال شهر مايو 2020.

وجدد ذات المصدر تأكيده على ضرورة تحقيق امتثال بنسبة 100 بالمائة لكل الدول الأعضاء، في وقت شرع المشاركون في هذا الاجتماع في تقييم مدى احترام التزامات خفض الإنتاج لشهر مايو الفارط في إطار بيان التعاون كما تقرر خلال الاجتماع الوزاري الـ 10 لبلدان أوبيب وخارجها بتاريخ 12 أبريل المنصرم.

وفي هذا الصدد، أشادت اللجنة بالتزامات الدول التي حققت امتثالا بنسبة 100 بالمائة، داعية البلدان الأخرى إلى مواصلة جهودها لبلوغ هذا الهدف عن طريق تقنية التعويض.

وأضاف البيان "على الدول المعنية بخفض إنتاجها بإحالة رزمانة التغييرات إلى أمانة منظمة الأوبيب في أجل أقصاه 22 يونيو الجاري بشأن خفض إنتاجها خلال يوليو واغسطس وسبتمبر 2020 من أجل تحقيق معدل الامتثال اللازم".

هذا وقامت الدول المشاركة في هذا اللقاء بدراسة التطورات الأخيرة لسوق النفط العالمية وآفاقها على المستويين القريب والمتوسط.

للإشارة فقد شاركت الجزائر التي تعتبر عضوا في هذه اللجنة والتي تترأس ندوة الأوبيب، بوفد يتكون من المحافظ لدى الأوبيب والممثل الوطني في ذات المنظمة والمدير العام للاستشراف بوزارة الطاقة إلى جانب رئيس الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات وكذا الرئيس المدير العام لشركة سوناطراك، بقيادة وزير الطاقة، محمد عرقاب.

و حدد تاريخ 15 يوليو المقبل 2020 لانعقاد الاجتماع المقبل للجنة الوزارية لمتابعة اتفاق الدول الأعضاء و غير الأعضاء بالأوبك عن طريق تقنية التحاضر المرئي.

و بهذا ستجتمع اللجنة من الأن فصاعدا كل شهر لأجل متابعة تنفيذ اتفاق تقليص العرض النفطي.

ويتعلق الأمر خصوصا بقرار خفض انتاج النفط خلال شهر يونيو الجاري ب 7ر9 مليون برميل يوميا، وب 6ر9 مليون برميل يوميا خلال شهر يوليو، واقتطاع حجم 7ر7 مليون برميل يوميا ابتداء من الفاتح أوت إلى أخر شهر ديسمبر 2020.

و ستتبع تخفيضات الانتاج ب تقليص 8ر5 مليون برميل يوميا بدءً من أول يناير 2021 إلى غاية أبريل 2022

للتذكير، تم استحداث للجنة الوزارية لمتابعة اتفاق الدول الأعضاء و غير الأعضاء بالأوبك عقب الندوة الوزارية ال171 لمنظمة الأوبك بتاريخ 30 نوفمبر 2016 و "الاعلان عن التعاون" للاجتماع الوزاري المختلط أوبيب-الدول غير الأعضاء بالأوبك، المنعقد بتاريخ 10 ديسمبر 2016 بفيينا.

هذه اللجنة مكلفة بالسهر على تحقيق هذه الأهداف بفضل تنفيذ التعديلات الطوعية على انتاج النفط لدول الأعضاء و غير الأعضاء الأوبك.

كما تعمل هاته اللجنة على تسهيل تبادل التحاليل و الأفاق المشتركة، مما يقدم مساهمة ثمينة لتقييم مسار الامتثال.

وتضم هذه اللجنة أربعة بلدان أعضاء في الأوبيب و هي الجزائر و العربية السعودية و الكويت و فينزويلا الى جانب بلدين غير عضوين و هما روسيا و سلطنة عمان.