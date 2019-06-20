الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء يفتح وكالاته استثناءا أيام السبت من 20 يونيو إلى غاية 3 أكتوبر

وستسمح هذه العملية، التي تحمل شعار "كاسنوس يرافقكم ويضمن تغطية اجتماعية لكم ولعائلتكم"، للمؤسسات الاقتصادية وغير الأجراء الذين يمارسون نشاطا لحسابهم الخاص من أداء واجب الانتساب والتصريح بأساس الاشتراك وضمان تغطية اجتماعية من خلال تحيين بطاقة الشفاء والاستفادة من الأداءات العينية، ولاسيما اقتناء الأدوية من الصيدليات المتعاقدة.
ولمرافقة منتسبي الصندوق في خلال فترة تفشي وباء كورونا، ذكر البيان أن قطاع العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي وضع سلسلة من الإجراءات التسهيلية، تتمثل أساسا في وقف حساب زيادات التأخير والدفع الاشتراك السنوي على ثلاثة (3) أقساط فصلية.
وأشار البيان أنه في إطار الإجراءات الوقائية المتخذة ضد وباء فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، الذي أثر على الأنشطة التجارية الحرفية والحرة ونشاطات أخرى، خاصة في ممارسة النشاط للبعض والتوقف التام للبعض الأخر، وضع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء تدابير لمرافقة المؤمنين لهم اجتماعيا، وتسهيل إجراءات الانتساب، وتسوية وضعيتهم بوضع نظام الاستفادة من التغطية الاجتماعية وكذا دفع الاشتراك السنوي.