وزير الأشغال العمومية و النقل يؤكد عن اجراء مشاورات مع ممثلي الناقلين للنظر في انشغالاتهم

المدية - أكد وزير الأشغال العمومية و النقل، فاروق شيالي، يوم الخميس بالمدية عن "إجراء مشاورات منتظمة مع ممثلي الناقلين للنظر في انشغالاتهم" مشيرا إلى أن الحديث في الوقت الحالي عن رفع تسعيرة النقل "سابق لأوانه".

وقال الوزير لدى معاينته لمشاريع تابعة لقطاع الأشغال العمومية بالولاية، "إننا في اتصال دائم مع جل ممثلي مختلف الفاعلين في قطاع النقل، و إننا لمسنا لديهم، بعد سلسلة من المشاورات إثر ارتفاع أسعار الوقود، بعض التفهم للوضعية الحالية للبلاد".

وأبرز السيد شيالي "تعهد مصالحه بالأخذ بعين الاعتبار انشغالات هذه الفئة المهنية"، مؤكدا "مواصلة المشاورات" بالموازاة مع "النظر و دراسة كل المقترحات المقدمة بشكل هادئ ومسؤول"، كما أضاف.

واختتم وزير الأشغال العمومية و النقل تصريحه بالقول أن"الوفود التي تم استقبالها على مستوى وزارة النقل واعية بالظرف الصعب الذي تمر به البلاد، و قد تمكنا من إقناعها بتأجيل أي زيادة مع مواصلة النظر سويا في هذا المطلب".