Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

سوناطراك والشركة التونسية للكهرباء والغاز تجددان عقد تسويق الغاز الطبيعي إلى غاية 2027

  أدرج يـوم : الخميس, 18 حزيران/يونيو 2020 07:16     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 20 مرات
سوناطراك والشركة التونسية للكهرباء والغاز تجددان عقد تسويق الغاز الطبيعي إلى غاية 2027

الجزائر - توصلت الشركة الوطنية للمحروقات سوناطراك والشركة التونسية للكهرباء والغاز إلى اتفاق يقضي بتجديد عقد شراء وبيع الغاز الطبيعي لمدة ثماني سنوات إضافية إلى غاية 2027 ، حسبما أفاد به يوم الخميس بيان لمجمع سوناطراك.

وجاء في البيان "تعلن كل من الشركة الوطنية للمحروقات سوناطراك والشركة التونسية للكهرباء والغاز عن توصلهما إلى اتفاق على ملحق لعقد شراء وبيع الغاز الطبيعي الموقع بتاريخ الثالث من شهر مارس 1997 ،ويتعلق الملحق بتجديد هذا العقد لمدة ثماني سنوات أخرى إلى غاية عام 2027".

كما اتفق الطرفان على "إمكانية تمديد هذا العقد مرة أخرى لمدة عامين آخرين"، يضيف نفس المصدر.

ويتضمن الاتفاق أيضا زيادة في كمية الغاز التي تم التعاقد عليها بنسبة 20 بالمائة بداية من عام 2025 "وذلك لتأمين الاستجابة للارتفاع المتوقع للاستهلاك في هذه السوق الاستراتيجية "، يوضح ذات البيان.

وأشارت الشركة الوطنية للمحروقات إلى أن هذا الاتفاق سيمكنها من "تعزيز مكانتها كمزود رئيسي لتونس بالغاز الطبيعي في سوق تتميز بالتنافسية الشديدة"، كما سيسمح للشركة التونسية للكهرباء والغاز من تأمين حاجياتها من الغاز".

وبهذه المناسبة, هنأت الشركتان بعضهما على نتيجة المفاوضات والتوصل إلى توقيع هذا الملحق للعقد الأصلي.

آخر تعديل على الخميس, 18 حزيران/يونيو 2020 08:15
كلـمات مفتـاحيــة :
سوناطراك والشركة التونسية للكهرباء والغاز تجددان عقد تسويق الغاز الطبيعي إلى غاية 2027
  أدرج يـوم : الخميس, 18 حزيران/يونيو 2020 07:16     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 20 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

20.06.18

النقل بقسنطينة: استئناف تدريجي للنشاطات

20.06.18

مجلس الأمة يعقد الخميس جلسة علنية مخصصة للأسئلة الشفوية

20.06.18

سوناطراك والشركة التونسية للكهرباء والغاز تجددان عقد تسويق الغاز الطبيعي إلى غاية 2027

20.06.17

اللواء شنقريحة في زيارة عمل وتفتيش إلى الناحية العسكرية الثانية بوهران

20.06.17

رزيق: نحو إنشاء منظومة وطنية للمخابر لتعزيز عمليات مراقبة الجودة

20.06.17

منع إستعمال الحليب المبستر الموضب في أكياس من طرف أي عون اقتصادي

الأكثــر قـراءة

20.06.16

تدابير تكميلية للمرحلة الثانية من خريطة الطريق للخروج التدريجي من الحجر واستئناف الانشطة

20.06.16

إيليزي: رصد طائر "أبو اليسر المطوق" لأول مرة بمنطقة الطاسيلي ناجر

20.06.16

كرة القدم: الدكتور بقاط بركاني يناشد إلغاء الموسم الرياضي

20.06.17

السنة الجامعية 2019-2020: تحديد العطلة الصيفية من 12 يوليو إلى 22 أغسطس

20.06.15

قضية م.الجزائر-إ.الجزائر: "واثق من نتيجة الإستئناف على مستوى محكمة التحكيم الرياضية"

20.06.16

نجاعة طاقوية: أربع وحدات انتاج تابعة لسوناطراك تتحصل على شهادة ايزو 50001