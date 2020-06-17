مرموري يستعرض خريطة طريق الجزائر لتحقيق الانعاش الاقتصادي بعد مرحلة كورونا 

الجزائر - إستعرض وزير السياحة والصناعة التقليدية والعمل العائلي، حسن مرموري، يوم الاربعاء بالجزائر العاصمة خريطة الطريق التي اعدتها الجزائر من اجل تحقيق انعاش اقتصادي واجتماعي بعد مرحلة جائحة كورونا.

وذكر الوزير، في كلمة له في أشغال الجلسة الاستثنائية الطارئة للدورة ال 22 للمجلس الوزاري العربي للسياحة التي جرت عن طريق تقنية التحاضر عن بعد، بكل "التسهيلات الجبائية والضريبية التي اتخذت لمرافقة مختلف الفاعلين الاقتصاديين خلال جائحة كورونا كتأجيل المواعيد النهائية للدفع وتأجيل التصريحات الشهرية او السنوية".

واشار في هذا الاطار الى "التدابير المالية الاستثنائية الظرفية التي اتخذت أيضا من قبل بنك الجزائر التي تسمح للمؤسسات المصرفية والبنوك برفع قدراتها التمويلية للمؤسسات الاقتصادية المتضررة منتداعيات وباء كورونا"، مضيفا أن الدولة أعدت خريطة طريق لانعاش الاقتصاد الوطني مع اعطاء الاولوية لعدد من الانشطة التي تضررت من جراء تفشي الوباء حفاظا على مناصب الشغل واستعادة الثقة ما بعد مرحلة هذا الوباء العالمي.

وأبرز ممثل الحكومة في تدخله أهمية مواصلة الحوار مع مختلف الفاعلين من اجل النظر في سبيل تحسين الانعاش الاقتصادي لقطاع السياحة وايجاد الحلول التي من شانها الحفاظ على مناصب الشغل والتفكير في مرحلة ما بعد فيروس كورونا.

من جهة اخرى، وصف السيد مرموري المجلس الوزاري العربي للسياحة ب"المهم"، مشيرا إلى أنه "سمح بمناقشة آليات مواجهة التحديات التي تمر بها المنطقة العربية في القطاع السياحي بسبب تفشي جائحة كورونا".

و أبرز في هذا الاطار "أهمية تنسيق الجهود كخيار حتمي لمواجهة هذه الصعوبات والعمل معا على ايجاد حلول لها للمساهمة في تحقيق الانعاش السياحي العربي".

ودعا الوزير في هذا السياق الى ضرورة "تنسيق التعاون بين وزارات السياحة في الدول العربية للتصدي للجائحة من خلال تبادل المعلومات والخطط الاحترازية و الاستفادة من خبرات دول المنطقة مع اعتماد مقاربة جماعية موحدة للتعامل مع الوضع وتنسيق الجهود للوصول الى تعاف شامل ومستدام للقطاع وكذا تسريع عملية الانعاش السياحي العربي ما بعد كوفيد 19".

وشدد أيضا على ضرورة "تعزيز مجال الترويج للسياحة الداخلية والسياحة البينية في البلدان العربية في اطار تشجيع السياحة الجهوية التي أوصت بها المنظمة العالمية للسياحة الى جانب ترقية مجال التكوين وتدريب العاملين في القطاع على تدابير الصحة والسلامة والامن واستخدام التقنيات الحديثة لصالح الوجهات السياحية العربية".

من جهته، أكد الامين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاقتصادية بجامعة الدول العربية، كمال علي، على ضرورة "تعزيز وترقية التعاون العربي من خلال تنسيق الجهود للخروج من الازمة الصحية الحالية، معتبرا هذا اللقاء ب "الهام جدا" لأنه تم خلاله --كما أوضح --"مناقشة احد القطاعات الاقتصادية الذي تضرر من جائحة كورونا"، مبرزا أهمية ايجاد السبل والاجراءات العربية المشتركة من اجل اعادة انعاش المجال الاقتصادي لاسيما القطاع السياحي.

أما رئيس الدورة ال 22 الاستثنائية للمجلس الوزاري العربي للسياحة و وزير السياحة السعودي، أحمد بن عقيل الخطيب، فقد دعا إلى ضرورة "التوجه نحو وضع خريطة سياحية عربية جديدة موحدة لتصبح المنطقة العربية أكثر جذبا للسياح".