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اتفاق اوبك+: السيد عرقاب يشارك غدا الخميس في الاجتماع ال 19 للجنة المراقبة الوزارية المشتركة

  أدرج يـوم : الأربعاء, 17 حزيران/يونيو 2020 16:26     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 22 مرات
اتفاق اوبك+: السيد عرقاب يشارك غدا الخميس في الاجتماع ال 19 للجنة المراقبة الوزارية المشتركة

الجزائر - يشارك وزير الطاقة رئيس مؤتمر منظمة الدول المصدرة للبترول (اوبك)، السيد محمد عرقاب، غدا الخميس في اشغال الاجتماع ال 19 للجنة المراقبة الوزارية المشتركة للاوبك وغير الاوبك، حسبما افاد به يوم الاربعاء بيان لوزارة الطاقة.

وأوضح ذات المصدر ان هذا الاجتماع الذي سيعقد عبر تقنية التواصل المرئي عن بعد سيخصص "لدراسة وضعية السوق البترولية الدولية وافاق تطورها على المديين القصير والمتوسط الى جانب تقييم مستوى احترام التعهدات بخفض انتاج الدول الموقعة على بيان التعاون لشهر مايو 2020 تطبيقا لقرارات المنبثقة عن الاجتماع الوزاري العاشر للاوبك ودول خارج أوبك المنعقد يوم 12 أبريل " .

ويسبق هذا الاجتماع، اجتماع اللجنة الفنية المشتركة للاوبك و خارج اوبك المقرر اليوم الاربعاء ، تضيف وزارة الطاقة.

تجدر الإشارة الى ان  اللجنة الوزارية المشتركة تضم سبعة اعضاء من منظمة الاوبك و هي الجزائر و المملكة العربية السعودية و الامارات العربية المتحدة و العراق و الكويت و نيجيريا و فنزويلا الى جانب عضوين خارج الاوبك و هما روسيا و كازاخستان.

آخر تعديل على الأربعاء, 17 حزيران/يونيو 2020 17:26
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اتفاق اوبك+: السيد عرقاب يشارك غدا الخميس في الاجتماع ال 19 للجنة المراقبة الوزارية المشتركة
  أدرج يـوم : الأربعاء, 17 حزيران/يونيو 2020 16:26     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 22 مرة   شارك

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