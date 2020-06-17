محادثات بين ايكوريب-بيريو الجزائر و متعاملين موريتانيين حول صناعة سفن الصيد

و في تصريح لوأج أكد نفس المسؤول أن "متعاملين موريتانيين تقربوا مؤخرا من المؤسسة لابرام عقود تتعلق بصناعة سفن صيد سمك التونة و الأسماك الأخرى بالفلاذ (دون تحديد عددها) مشيرا الى تقدم المحادثات بين الطرفين".
في نفس السياق، ذكر المتحدث أن مؤسسة ايكوريب_بيريو أبرمت في سنة 2019 عقدين مع متعاملين جزائريين لبناء سفينتي صيد سمك التونة بطول 32 متر موضحا أن المؤسسة " تنتظر حاليا ترخيصا من وزارة الصيد البحري و المنتجات الصيدية للشروع في تنفيذ هذه الطلبية.
اقتناء رافعة كبيرة قريبا من أجل ترميم محلي للسفن
أشار المتحدث الى أن تصليح السفن الجزائرية و ترميمها الذي يعتبر سلسلة من عمليات المراجعة الدورية لهيكل سفينة من أجل اعطائها مجددا مميزاتها الملاحية يتم حاليا في الخارج مما يكلف أموال باهضة بالعملة الصعبة .
و عليه سيصبح ممكنا تصليح السفن من خلال تنظيفها و طلائها محليا بفضل اقتناء رافعة كبيرة قريبا من طرف ذات المؤسسة بطاقة 550 طن.
و حسب نفس المسؤول "ستسمح هذه الرافعة محليا بتصليح و تنظيف سفن جزائرية يمتد طولها الى 40 متر" مضيفا أن ذلك سيسمح بادخار قيم مالية هامة بالعملة الصعبة .
و منذ انشاء هذه المؤسسة المختلطة في سنة 2015 و التي يوجد مقرها بميناء بوهارون في تيبازة استثمرت قرابة 4 مليار دج حسب مسؤولها الأول.