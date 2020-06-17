موارد مائية: الاستراتيجية الجديدة ستضمن الحماية للأودية

وعقب اليوم الدراسي الذي نظمته ونشطته اليوم الثلاثاء إطارات بوزارة الموارد المائية مع نظرائها بوزارة البيئة حول "تثمين الأودية والحفاظ عليها بالجزائر", جدد قطاع الموارد المائية رغبته في إيلاء أهمية قصوى للحفاظ على هذه الفضاءات المائية ونظامها البيئي من خلال الاستراتيجية الجديدة.
وحضر اليوم الدراسي كل من وزير الموارد المائية, أرزقي براقي, ووزيرة البيئة والطاقات المتجددة, نصيرة بن حراث والوزير المنتدب المكلف بالبيئة الصحراوية, حمزة آل سيدي الشيخ, وكذا والي العاصمة, يوسف شرفة.
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وتوجت أشغال هذا اللقاء بعدة توصيات "ملموسة وعملية" اقترحها المشاركون في الورشات الموضوعاتية الثلاث والمتعلقة بالتنظيم والحماية, وتسيير الأودية وكذا تثمين المجال العمومي الطبيعي والمحافظة عليه على مستوى الأودية.
وحسب البيان فإن "الدروس المستخلصة من هذا اللقاء والتعاون الوزاري المشترك من أجل تكريسها ستسمح كلها بحماية أفضل للأودية في الجزائر", مع الإشارة إلى أن هذه التوعية سيكون لها "أثرا إيجابيا" على البيئة والفلاحة ونوعية معيشة القاطنين على ضفاف الأودية.
وعلى هامش اليوم الدراسي, قام الوفد المتكون من الوزراء ووالي العاصمة بزيارة إلى وادي الحراش وبحيرة الرغاية, للاطلاع على حالة هذه الفضاءات التي تعد, حسب البيان, "جد معبرة عن اعتداء الإنسان على الموارد المائية الطبيعية".