نجاعة طاقوية: أربع وحدات انتاج تابعة لسوناطراك تتحصل على شهادة ايزو 50001

" حققت سوناطراك التي التزمت بالاستجابة للرهانات الكبرى في مجال الانتقال الطاقوي من خلال وضع منظومة تسيير للطاقة خاصة بمحطاتها الأكثر انتاجا للطاقة، تحدي تفعيل الطاقة من خلال حصولها على شهادة ايزو 50001 لأربع من وحداتها الانتاجية للغاز و المكثفات" حسبما جاء في بيان للمجمع نشر على حسابه فايسوبوك.
و يتعلق الأمر بوحدات معالجة الخام جنوب حاسي مسعود و وحدة معالجة الغاز بغاسي الطويل و وحدة معالجة الغاز رورد-نوس حسب ذات المصدر.
كما أوضح المجمع أن "ذا التصديق الذي يؤكد تسييرا طاقويا فعالا تم تسليمه من طرف الهيئة الألمانية توفرهاينلاند مما يشكل اشادة و مرجعا حقيقيا لسوناطراك مما يسمح بتحقيق تحسن مستمر لتسيير الطاقة من خلال تحفيز تقليص استهلاكها لصالح التنافسية و البيئة".
و عليه، قدمت الشركة الوطنية للمحروقات شكرها لجميع فرقها التي ساهمت في تحقيق مسار التصديق.