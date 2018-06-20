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بورصة الجزائر: إنسحاب ان سي آ رويبة حدد ليوم 26 يوليو القادم

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 16 حزيران/يونيو 2020 16:07     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 237 مرات
بورصة الجزائر: إنسحاب ان سي آ رويبة حدد ليوم 26 يوليو القادم

الجزائر - أعلنت لجنة تنظيم و مراقبة عمليات البورصة (كوسوب) في بيان لها يوم الثلاثاء نشر على موقعها الالكتروني أن شطب أسهم شركة أن سي آ رويبة من المفاوضات على مستوى بورصة القيم الجزائر قد حدد ليوم 26 يوليو القادم .

و حسب ذات المصدر فقد وقعت اللجنة الخميس الماضي على مذكرة اعلامية تتعلق بالعرض العمومي لسحب أسهم شركة رويبة من المفاوضات على مستوى بورصة الجزائر مؤكدة أن هذه المذكرة الاعلامية و المنشور الاعلامي سيتم وضعهما تحت تصرف مساهمي الاقلية المعنيين و ذلك بالمقر الاجتماعي للشركة و لدى الوسطاء الماليين المكلفين بالسحب.

و في اطار عملية السحب هذه, يمكن اعادة شراء 2126265 سهما أي ما يعادل 25,04 بالمئة من رأسمال الشركة المقدر ب 849195000 دج.

و يستهدف العرض العمومي للسحب خاصة مساهمي الاقلية غير أولئك الذين فضلوا طواعية قبل العرض المحافظة على أسهمهم حسب البيان مؤكدا أن القيمة الاسمية للسهم تقدر ب 100 دج في حين أن سعر اعادة شراء السهم يبلغ 258 دج.

و قد تم فتح العملية يوم 14 يونيو و ستختتم يوم 14 يوليو و خلال عملية العرض العمومي للسحب سيتم تعليق المفاوضات في البورصة فيما حدد تاريخ نشر النتائج يوم 26 يوليو تاريخ الشطب الرسمي لأسهم أن سي آ رويبة من المفاوضات.

و تمت برمجة التسوية-التسليم للعرض و الدفع لمساهمي الاقلية المعنيين يوم 29 يوليو يضيف ذات البيان.

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بورصة الجزائر: إنسحاب ان سي آ رويبة حدد ليوم 26 يوليو القادم
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 16 حزيران/يونيو 2020 16:07     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 237 مرة   شارك

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