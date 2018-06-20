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براقي: لا إنقطاع أو تذبذب في التموين خلال صائفة 2020

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 16 حزيران/يونيو 2020 15:46     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 82 مرات
براقي: لا إنقطاع أو تذبذب في التموين خلال صائفة 2020

الجزائر - استبعد وزير الموارد المائية ارزقي يوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة حدوث اي انقطاع او تذبذب في التزويد بالماء الشروب خلال صائفة 2020.

وقال السيد براقي في تصريح صحفي على هامش يوم دراسي حول موضوع "ثمين و حماية الأودية بالجزائر" أنه سيتم توفير الماء الشروب للمواطنين في موسم الصيف بشكل يومي ومستمر إلا في حالة حدوث خلل أو عطب تقني "غير متوقع" الذي سيتم التكفل به آنيا لضمان عودة الخدمة في آجال محدودة.

و بعد أن أشار إلى ان نسبة امتلاء السدود بلغت أكثر من 60 بالمائة، أكد الوزير وفرة المياه السطحية والجوفية التي تزخر بها البلاد رغم ضعف نسبة التساقط هذه السنة.

و أضاف أنه تم تخزين على مستوى السدود عبر كامل القطر الوطني أكثر من 4 مليارات متر مكعب من المياه.

و أكد في سياق متصل أن حجم المياه الشروب المستهلكة على المستوى الوطني ارتفعت بـ 10 بالمائة منذ بداية أزمة فيروس كورونا في مارس الماضي .

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براقي: لا إنقطاع أو تذبذب في التموين خلال صائفة 2020
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 16 حزيران/يونيو 2020 15:46     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 82 مرة   شارك

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