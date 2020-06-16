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وزارتي الفلاحة والمؤسسات الصغيرة تتفقان على برنامج عمل لدعم مشاريع لفائدة الشباب والمرأة الريفية

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 16 حزيران/يونيو 2020 13:13     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 16 مرات

الجزائر - أعلنت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية في بيان لها أنها اتفقت مع وزارة المؤسسات الصغيرة والمؤسسات الناشئة واقتصاد المعرفة على برنامج عمل مشترك بين القطاعين يهدف إلى دعم مشاريع استثمارية لفائدة الشباب والمرأة الريفية في مجال تثمين المنتجات الفلاحية من أجل خلق مناصب عمل لا سيما في مناطق الظل.

وجاء ذلك خلال جلسة عمل ترأسها أمس الاثنين وزير الفلاحة والتنمية الريفية, شريف عماري, رفقة الوزير المنتدب المكلف بالزراعة الصحراوية والجبلية, فؤاد شهات, وكذا الوزير المنتدب المكلف بالحاضنات لدى وزير المؤسسات الصغيرة والمؤسسات الناشئة واقتصاد المعرفة, نسيم ضيافات, خصصت لدراسة فرص التعاون والتنسيق بين القطاعين من أجل دعم المؤسسات الوطنية خاصة المصغرة منها في مجال تخزين وتثمين المنتجات الفلاحية.

وحضر هذا اللقاء التنسيقي, بالإضافة الى اطارات القطاعين, اعضاء المجلس الوطني المهني المشترك لشعبة الحبوب, و ممثل الاتحاد العام للفلاحين الجزائريين, و المدير العام للديوان الجزائري المهني للحبوب, و المدير العام لمكتب الدراسات الخاصة بالتنمية الريفية و كذا مدراء المعاهد التقنية وخبراء جامعيين.

وفي هذا الاجتماع, استمع الوزراء الى عرض قدمه مسؤولو الشركة العمومية "ألريم" (فرع مجمع إيميتال) المختصة في انجاز تجهيزات ومنشآت متوسطة وصغيرة الحجم لتخزين المنتجات الفلاحية.

وتطرق المتدخلون في هذا الاجتماع الى أهمية هذه المنشآت التي يمكن انجازها على مستوى أو بجوار المستثمرات وكذا المسائل التقنية المتمثلة خاصة في التحكم في المعايير المناخية خاصة في الجنوب.

وفي هذا السياق, أكد السيد عماري على أهمية هذا النوع من المنشآت حيث تسمح بالمحافظة على المنتوج في ظروف جيدة وملائمة تمكنه من الحفاظ على جودته بالإضافة الى تجنب الضغط لاسيما في مراحل الذروة لجني المحاصيل الزراعية.

كما وجه تعليمات لإنجاز دراسة تقنية تحصي مناطق الانتاج وقدرات الفلاحين من أجل ايجاد صيغ ملائمة لانجاز ومرافقة مشاريع هذا النوع من المنشآت التي تساهم في تثمين الانتاج الوطني, حسب البيان.

كلـمات مفتـاحيــة :
وزارتي الفلاحة والمؤسسات الصغيرة تتفقان على برنامج عمل لدعم مشاريع لفائدة الشباب والمرأة الريفية
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 16 حزيران/يونيو 2020 13:13     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 16 مرة   شارك

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