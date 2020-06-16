التحضير لقانون جديد لاستصلاح الأراضي في الجنوب والهضاب العليا

الجزائر - ترأس وزير الفلاحة والتنمية الريفية, شريف عماري, رفقة الوزير المنتدب المكلف بالزراعة الصحراوية والجبلية, فؤاد شهات, اجتماعا خصص لدراسة ومناقشة نصوص تشريعية وقانونية جديدة تتعلق بالعقار الفلاحي من بينها مشروع مرسوم تنفيذي خاص باستصلاح الاراضي في الجنوب والهضاب العليا حسبما أفاد به بيان للوزارة.

وخلال هذا الاجتماع الذي جرى أمس الاثنين بحضور اطارات القطاع ومدراء معاهد تقنية وخبراء, أكد السيد عماري على ضرورة الاسراع في اعداد النصوص التشريعية الخاصة بالعقار الفلاحي وتحيينها من أجل تشجيع الاستثمار وإزالة العقبات التي تعترض المستثمرين في هذا المجال, حسب نفس المصدر.

كما وجه الوزير توجيهات لتسريع اعداد التدابير والنصوص التطبيقية التي سترافق انشاء ديوان تطوير الزراعة الصحراوية وبالاخص دفاتر الشروط الخاصة بالاستغلال المستدام للأراضي والمياه.

من جهة أخرى, استقبل السيد عماري, امس الاثنين, رئيس المنظمة الوطنية للمؤسسات والحرف, مصطفى روبايين, الذي كان مرفوقا بمجموعة من المستثمرين الشباب في القطاع الفلاحي.

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وتم خلال هذا اللقاء عرض مشروع استثمار "واعد" في شعبة الحليب بولاية المدية, من شانه المساهمة في رفع الانتاج الوطني وتقليص الواردات لهذه المادة الاساسية.

وأكد الوزير على دعم الدولة لمثل هذه المشاريع موجها تعليمات للمدراء المركزيين لمتابعة هؤلاء الشباب والعمل على رفع العراقيل البيروقراطية التي قد تعترضهم في الميدان و تقديم المرافقة التقنية لهم لضمان نجاح مشاريعهم, حسب بيان للوزارة.

واستقبل السيد عماري أيضا رئيس الغرفة الفلاحية لولاية تيزي وزو الذي كان مرفوقا ببعض مربي البقر ومستثمرين في الاعلاف وصاحب مشروع مؤسسة ناشئة في شعبة تربية الدواجن.

وفي هذا اللقاء, استمع السيد عماري لانشغالات المهنيين التي تصب في دعم نشاط تربية العجول وإنتاج الاعلاف الموجهة لأبقار الحلوب وطمأنهم على دعم الدولة للإنتاج الوطني خاصة بعد القرارات التي اتخذها رئيس الجمهورية فيما يخص منع استيراد المواد المنتجة محليا مما سيشجع المنتجين المحليين.

وبعد الاطلاع على مشروع مؤسسة ناشئة لشاب جامعي متخرج طور نموذجا لحاضنة مبتكرة, أعطى الوزير تعليمات لمرافقة هذا المهندس في عملية انجاز مشروعه الهادف الى المحافظة على سلالة الدجاج المحلي من خلال انتاج هذه الحاضنة التي يمكن ان يستفيد منها الشباب والمرأة الريفية.