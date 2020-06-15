Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

الإتحاد الوطني للفلاحين: أهمية دسترة حماية الأراضي الفلاحية و الموارد المائية حفاظا عليها

  أدرج يـوم : الإثنين, 15 حزيران/يونيو 2020 15:09     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 12 مرات
الإتحاد الوطني للفلاحين: أهمية دسترة حماية الأراضي الفلاحية و الموارد المائية حفاظا عليها

الجزائر - أكد الاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين يوم الأحد على الاهمية القصوى لدسترة حماية الاراضي الفلاحية و الموارد المائية و كذا دسترة المجلس الاعلى للفلاحة ليكون "حصنا منيعا" للحفاظ على الاراضي الفلاحية من كل اشكال الاعتداء و الانقاص.

وجاء في الاتحاد الذي توج اشغال اجتماع أمانته الوطنية أمس الاحد بالعاصمة، " يؤكد الاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين على الاهمية القصوى لدسترة حماية الاراضي الفلاحية و الموارد المائية و كذا دسترة المجلس الاعلى للفلاحة ليكون "حصنا منيعا" للحفاظ على الاراضي الفلاحية من كل اشكال الاعتداء و الانقاص".

كما شدد على  "ضرورة و أهمية الحوار و التشاور في كل الامور المتعلقة بالقطاع و أن يكون اسلوب عمل لحل كل الخلافات و تقريب وجهات النظر بما ينفع البلاد و العباد".

و كان رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون قد شدد مرارا على ضرورة تطوير و عصرنة القطاع الفلاحي كونه الى جانب قطاعات استراتيجية أخرى قاطرة الاقتصاد الوطني، من شأنه ان يسهم بقوة في مساعي تنويع الاقتصاد و ضمان الاكتفاء الداخلي و التصدير و بالتالي الرفع من ايرادات الخزينة من العملة الصعبة.

و اشار الى أن مساهمة القطاع في الناتج الداخلي الخام للبلاد يناهز 25 مليار دولار سنويا، ليكون ثاني القطاعات المدرة للثروة و مناصب الشغل بعد قطاع المحروقات.

كلـمات مفتـاحيــة :
الإتحاد الوطني للفلاحين: أهمية دسترة حماية الأراضي الفلاحية و الموارد المائية حفاظا عليها
  أدرج يـوم : الإثنين, 15 حزيران/يونيو 2020 15:09     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 12 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

20.06.15

كوفيد-19: الهلال الأحمر الجزائري يمنح 4 آلاف كمامة لفائدة السجناء في المؤسسات العقابية

20.06.15

الإتحاد الوطني للفلاحين: أهمية دسترة حماية الأراضي الفلاحية و الموارد المائية حفاظا عليها

20.06.15

الرئيس تبون: منع إستيراد المنتوجات الفلاحية في مواسم الجني حماية للإنتاج الوطني

20.06.15

الألعاب المتوسطية وهران-2022: نهائي دورة كرة القدم مبرمج بملعب ''أحمد زبانة''

20.06.15

التبليغ عن المساس بحقوق الطفل: تسجيل "انخفاض" في عدد الاخطارات منذ يناير الفارط

20.06.15

الرئيس تبون: الجزائر لديها إمكانيات كبيرة تؤهلها لاستحداث صناعة قوية في مجال الصيد البحري

الأكثــر قـراءة

20.06.08

رفع الحجر الصحي: ناقلو المسافرين يحضرون لاستئناف النشاط

20.06.09

كورونا: الشروع في دفع الشطر الثاني من منحة التضامن

20.06.13

الرئيس تبون: كل القرارات المتعلقة بالحجر الصحي " ستكون علمية "

20.06.11

رئيس الجمهورية يجري مقابلة صحفية مع مسؤولي بعض وسائل الإعلام الوطنية

20.06.09

القنصل المغربي بوهران غادر التراب الوطني وتصرفه ضد الجزائر "لم يكن مستغربا"

20.06.14

بيان اجتماع مجلس الوزراء