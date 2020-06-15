الرئيس تبون: منع إستيراد المنتوجات الفلاحية في مواسم الجني حماية للإنتاج الوطني

الجزائر - أمر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون بالمنع الكامل لاستيراد المنتوجات الفلاحية في مواسم الجني و كذا بتشديد الرقابة على الفواكه المستوردة لمنع تضخيم الفواتير مع الحرص على التأكد من النوعية حفاظا على صحة المواطن.

و شدد رئيس الجمهورية خلال اجتماع مجلس الوزراء المنعقد أمس الأحد على المزيد من تقليص فاتورة الاستيراد لكن دون خلق الندرة في السوق وأمر بإحصاء دقيق للثروة الحيوانية باستعمال الصور الجوية بهدف استحداث قاعدة بيانات تمكن من التحكم في هذه الثروة ومن ثم ضمان تزويد السوق بالكمية اللازمة من اللحوم.

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و كان وزير التجارة قد قدم عرضا خلال ذات الاجتماع تمحور حول وضعية الواردات من المنتجات الفلاحية والإجراءات المتخذة من طرف دائرته الوزارية لحماية الإنتاج الفلاحي الوطني.

و شمل العرض بالتحليل هيكل الواردات الزراعية وخاصة اللحوم والخضر والفواكه والحليب والقمح والشعير والذرة.

ومن بين الإجراءات المقترحة توسيع قائمة المنتجات الخاضعة للرسم الإضافي المؤقت الوقائي وإخضاع نشاط الاستيراد لمبدأ التخصص والاكتتاب في دفتر الشروط ورقمنة التجارة الخارجية والبطاقية الوطنية للمنتجات الصناعية الفلاحية وتحليل هيكل الواردات لتحديد قائمة المنتجات التي يمكن تقليص استيرادها مع تشديد الرقابة لمحاربة تضخيم الفواتير ووضع استراتيجية تصدير وطنية.

تنمية الزراعات الصناعية الصحراوية لضمان الأمن الغذائي

و بخصوص مهمة ديوان تنمية الزراعات الصناعية في المناطق الصحراوية، ذكر رئيس الجمهورية بضرورة مراعاة الهدف الاقتصادي الوطني من تأسيس هذا الديوان الذي يكمن في التخلص في أقرب وقت من استيراد منتجات الزراعات السكرية والزيتية والذرة لتوفير العملة الصعبة ملحا على تحديد حقوق وواجبات المتعاملين مع ديوان تنمية الزراعات الصناعية في المناطق الصحراوية ضمن دفتر شروط دقيق.

و كان وزير الفلاحة و التنمية الريفية قد أبرز خلال عرضه حول التنظيم القانوني لديوان تنمية الزراعات الصناعية في المناطق الصحراوية الدور الاستراتيجي لهذا الديوان الذي سيكلف بتنمية وترقية الزراعات الصناعية الاستراتيجية بالمناطق الصحراوية.

ويأتي استحداثه تنفيذا لالتزامات رئيس الجمهورية بخصوص خفض فاتورة الاستيراد وتوفير المواد الأولية الضرورية لإنتاج السلع الاستراتيجية الواسعة الاستهلاك باستغلال القدرات التي توفرها الزراعة الصحراوية قصد الرفع من القدرات الوطنية الفلاحية وضمان الأمن الغذائي.

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وسيوجه الديوان، يضيف الوزير ،الذي سيكون مقره بالجنوب إلى تيسير الإجراءات ومرافقة المستثمرين وحاملي المشاريع المهيكلة والمدمجة.

وسيتكفل الديوان بمرافقة حاملي المشاريع الكبرى للاستثمارات الفلاحية المهيكلة التي تسمح بتطوير الزراعات الصناعية الاستراتيجية الموجهة لاستبدال المواد الأولية المستوردة حاليا بصفة مكثفة من طرف المتعاملين الاقتصاديين.