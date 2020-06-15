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الرئيس تبون: الجزائر لديها إمكانيات كبيرة تؤهلها لاستحداث صناعة قوية في مجال الصيد البحري

  أدرج يـوم : الإثنين, 15 حزيران/يونيو 2020 14:40     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 14 مرات
الرئيس تبون: الجزائر لديها إمكانيات كبيرة تؤهلها لاستحداث صناعة قوية في مجال الصيد البحري

الجزائر - أكد رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون أن الجزائر تحوز على امكانيات كبيرة تؤهلها لاستحداث صناعة قوية في قطاع الصيد البحري، شريطة ازالة القيود البيروقراطية و التخلي عن الأساليب التقليدية المتبعة في هذه الشعبة.

واشار الرئيس تبون خلال اجتماع مجلس الوزراء عقد أمس الاحد أن الجزائر تتوفر على واجهة بحرية طويلة تؤهلها "لإنشاء صناعة للصيد البحري"، شريطة تجاوز الأساليب التقليدية المتبعة حاليا و التخلص من الممارسات البيروقراطية التي تعيق تطوير القطاع و العمل على جعله رافدا اقتصاديا يساهم في تنويع مصادر الدخل الوطني و التقليل من فاتورة الاستيراد و تلبية الطلب الداخلي.

و أكد السيد الرئيس ان تطوير نشاط الصيد البحري سيمكن من رفع نصيب الفرد في استهلاك البروتينات ومن ثم التقليل من استيراد الأسماك وحتى اللحوم الحمراء مما يعزز ايرادات الخزينة العمومية، حسب بيان رئاسة الجمهورية.

ومن أجل تحقيق هذه الاهداف، دعا الرئيس تبون  الصيادين لتنظيم أنفسهم في تعاونيات بإشراك المجتمع المدني واستغلال أعالي البحار بواسطة أسطول وطني تقوده إطارات جزائرية تستفيد في تكوينها من تجارب الدول الرائدة في هذا الميدان، وحث على التوسع في التكوين المهني لليد العاملة في قطاع الصيد البحري للمحافظة على استمراريتها وتوريثها عبر الأجيال.

في ذات السياق، شدد الرئيس تبون على الاهتمام بإنشاء الأحواض الجافة وفق الحاجة من أجل الصيانة والتقليل من استيراد قطع الغيار.

كما كلف الوزارة المعنية بإعداد برنامج عمل سنوي ضمن الخطة الخماسية المقترحة والتعريف بها عبر وسائل الإعلام حتى يطلع الرأي العام على الجهود المبذولة في هذا القطاع وكل القطاعات الحكومية بصفة عامة.

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و عرض وزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية خلال ذات الاجتماع برنامج عمل قطاعه وآفاق تنمية الصيد البحري والمنتجات الصيدية للفترة 2020-2024 انطلاقا من استراتيجية تقوم على أساس تحول تدريجي ومستدام "يضمن القطيعة مع الماضي" في الهيكلة التنظيمية والمؤسساتية للقطاع وطرق التسيير ويساهم في تحقيق الأمن الغذائي الوطني.

وتعتمد المقاربة الجديدة على إعادة تعبئة الوسائل الموجودة داخل وخارج القطاع بإشراك المتعاملين الخواص والعموميين والبحث عن أنماط للتنمية والتوسع انطلاقا من اقطاب امتياز في الشعب الانتاجية بإشراك جميع الفاعلين وتعزيز التكوين للاستجابة لاحتياجات القطاع.

ويستهدف البرنامج رفع مستوى الإنتاج إلى 166 ألف طن من المنتجات الصيدية وتوفير 30 ألف منصب شغل جديد والوصول إلى توفير نظام إنتاج وطني قائم على وسائل ومدخلات منتجة محليا.

فضلا عن ذلك قررت الوزارة إطلاق برنامج واسع لتربية المائيات البحرية والقارية وتعزيز التأهيل وتسهيل حصول المستثمرين على العقار وضمان بيئة ومرافقة اقتصادية اقل بيروقراطية من خلال خلق نظم بيئية مقاولاتية تسمح بالمرافقة الكاملة لإنشاء مؤسسات صغيرة ومصغرة والتكفل الاجتماعي بالصيادين وبناء قدرات وطنية للصيد في أعالي البحار.

و يعتبر الصيد البحري من القطاعات التي تعول عليها الجزائر في رفع تحدي تقليص اختلال الـميزان التجاري بفضل قدراته التي تمكنه من الـمساهمة في تحسين الأمن الغذائي للبلاد.

و بلغ انتاج الأسماك خلال سنة 2018 نحو 120 ألف طن، مقابل 102 ألف طن سنة 2016، في حين انتقل انتاج تربية المائيات من 1.700 طن في 2016 إلى 5.200 طن سنة 2018.

و في المجال الاستثماري، سجل قطاع الصيد البحري وتربية المائيات مجموع 140 مشروع استثماري منها 70 مشروعا ما يزال في طور الانجاز.

آخر تعديل على الإثنين, 15 حزيران/يونيو 2020 16:38
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الرئيس تبون: الجزائر لديها إمكانيات كبيرة تؤهلها لاستحداث صناعة قوية في مجال الصيد البحري
  أدرج يـوم : الإثنين, 15 حزيران/يونيو 2020 14:40     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 14 مرة   شارك

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