صحة حيوانية: عماري يستقبل أعضاء الجمعية الوطنية للبياطرة

وخلال هذا اللقاء الذي حضرته اطارات القطاع، قدم أعضاء الجمعية للوزير أهم النشاطات التي يقومون بها وبرنامج العمل الذي سطرته على المستوى الوطني وكذا القضايا المتعلقة بهذه المهنة لا سيما التكوين.
واعرب ممثلي البياطرة الخواص عن استعدادهم للمساهمة في تطوير وعصرنة القطاع خاصة ما يتعلق بتحديد الثروة الحيوانية.
من جهته عبر السيد الوزير عن عرفانه للمجهودات التي يبذلها الاطباء البيطريون سواء في القطاع الخاص او العام في مكافحة جائحة كورونا حيث سهروا، رغم الظروف الصعبة، للمحافظة على سلامة الثروة الحيوانية و بالتالي صحة المستهلك.
كما دعا السيد عماري هذه الجمعية التي أنشأت حديثا إلى المساهمة، إلى جانب المصالح البيطرية في القطاع العام، في مراقبة الماشية و التحسيس بمناسبة قرب حلول عيد الاضحى المبارك والسهر على تطبيق الاجراءات الوقائية ضد فيروس كورونا داخل أسواق الماشية وعبر نقاط بيع الأضاحي.
وأكد السيد الوزير على فتح أبواب الإدارة للجمعية لتقديم مبادراتهم في كل القضايا الخاصة بتحسين صحة الثروة الحيوانية بالاعتماد على البحث و التكوين، داعيا إياهم الى الانخراط بقوة في النظام الوطني للأطباء البيطريين الذي يعتبر مكسبا لهذه المهنة.