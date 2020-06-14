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صحة حيوانية: عماري يستقبل أعضاء الجمعية الوطنية للبياطرة

  أدرج يـوم : الأحد, 14 حزيران/يونيو 2020 14:20     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 1 مرات

الجزائر-استقبل وزير الفلاحة والتنمية الريفية،شريف عماري يوم السبت بالجزائر أعضاء المكتب الوطني للجمعية الوطنية للبياطرة الجزائريين حيث ناقش معهم عدة مواضيع تخص ملفات الصحة الحيوانية وتنظيم هذا السلك الهام ومساهمته في تطوير الاقتصاد الوطني حسبما أفاد به بيان للوزارة.

وخلال هذا اللقاء الذي حضرته اطارات القطاع، قدم أعضاء الجمعية للوزير أهم النشاطات التي يقومون بها وبرنامج العمل الذي سطرته على المستوى الوطني وكذا القضايا المتعلقة بهذه المهنة لا سيما التكوين.

واعرب ممثلي البياطرة الخواص عن استعدادهم للمساهمة في تطوير وعصرنة القطاع خاصة ما يتعلق بتحديد الثروة الحيوانية.

من جهته عبر السيد الوزير عن عرفانه للمجهودات التي يبذلها الاطباء البيطريون سواء في القطاع الخاص او العام في مكافحة جائحة كورونا حيث سهروا، رغم الظروف الصعبة، للمحافظة على سلامة الثروة الحيوانية و بالتالي صحة المستهلك.

كما دعا السيد عماري هذه الجمعية التي أنشأت حديثا إلى المساهمة، إلى جانب المصالح البيطرية في القطاع العام، في مراقبة الماشية و التحسيس بمناسبة قرب حلول عيد الاضحى المبارك والسهر على تطبيق الاجراءات الوقائية ضد فيروس كورونا داخل أسواق الماشية وعبر نقاط بيع الأضاحي.

وأكد السيد الوزير على فتح أبواب الإدارة للجمعية لتقديم مبادراتهم في كل القضايا الخاصة بتحسين صحة الثروة الحيوانية بالاعتماد على البحث و التكوين، داعيا إياهم الى الانخراط بقوة في النظام الوطني للأطباء البيطريين الذي  يعتبر مكسبا لهذه المهنة.

آخر تعديل على الأحد, 14 حزيران/يونيو 2020 14:48
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صحة حيوانية: عماري يستقبل أعضاء الجمعية الوطنية للبياطرة
  أدرج يـوم : الأحد, 14 حزيران/يونيو 2020 14:20     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 1 مرة   شارك

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