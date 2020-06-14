صحة حيوانية: عماري يستقبل أعضاء الجمعية الوطنية للبياطرة

كوفيد-19: رفع الحجر الكلي في 19 ولاية و تعديل التوقيت في 29 ولاية أخرى -

منظمة نيوزيلندية تدعو حكومة بلادها وقف استيراد الفوسفات الملطخ بدماء الصحراويين -

التحضير لقانون إصلاح الميزانية العمومية -

كوفيد-19: رفع الحجر الكامل في 19 ولاية و تعديل التوقيت في 29 ولاية أخرى -

منتدى رؤساء المؤسسات يقرر تغيير تسميته أثناء الجمعية العامة المقبلة -

الرئيس تبون يستقبل رئيس مجلس النواب الليبي صالح عيسى عقيلة -

الرئيس تبون يترأس اجتماعا لأعضاء اللجنة العلمية لرصد ومتابعة انتشار جائحة فيروس كورونا -

كوفيد-19: صدور المرسوم التنفيذي الخاص بالاستئناف التدريجي لبض الأنشطة الاقتصادية والتجارية -

كمال صنهاجي :الوكالة الوطنية للأمن الصحي ستسمح بإصلاح المنظومة الصحية -

الوضع المأساوي للأسرى الصحراويين في سجون الإحتلال المغربي يثار في نقاش للبرلمان البريطاني -

صيد بحري : إطلاق عملية واسعة لصيانة السفن بأسعار تنافسية -

مراجعة الدستور: المحافظة السامية للأمازيغية تقترح إنشاء المجلس الأعلى للأمازيغية -

تنصيب البروفسور كمال صنهاجي على رأس الوكالة الوطنية للأمن الصحي -

مجلس الوزراء يعقد يوم الأحد اجتماعه الدوري بتقنية التواصل المرئي عن بعد -

حجز أكثر من 260 كلغ من الكيف المعالج بعدة ولايات من الوطن -

كورونا: 112 إصابة جديدة، 98 حالة شفاء و 9 وفيات في الجزائر خلال ال24 ساعة الماضية -

أمن ولاية الجزائر يدعم كل جهود المجتمع المدني وقدماء الكشافة الإسلامية في مجابهة وباء كورونا -

الانتهاء من إعداد القانون الأساسي الجديد للمديرية العامة للضرائب -

إجلاء الرعايا الجزائريين العالقين بتركيا: وصول 297 مسافر أمس الجمعة -