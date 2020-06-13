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منتدى رؤساء المؤسسات يقرر تغيير تسميته أثناء الجمعية العامة المقبلة

  أدرج يـوم : السبت, 13 حزيران/يونيو 2020 20:20     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 2 مرات
منتدى رؤساء المؤسسات يقرر تغيير تسميته أثناء الجمعية العامة المقبلة

الجزائر - أعلن منتدى رؤساء المؤسسات، اليوم السبت في بيان له، عن تغيير تسميته بمناسبة عقد الجمعية العامة المقبلة، مؤكدا التزامه الحصري بالانشغالات الاقتصادية.

وأوضح البيان أن المنظمة "تعلم الرأي العام عموما و الفاعلين الاقتصاديين خصوصا بقرارها القاضي بتغيير التسمية بمناسبة عقد الجمعية العامة المقبلة المرتقبة في أقرب الآجال و كلما سمحت الشروط الصحية بذلك".

وجاء في البيان "إدراكا منه بالمهمة المنوطة به و التي لم يتخل عنها بتاتا وإخلاصا لالتزام رؤساء المؤسسات ومن منطلق قناعته بأن بناء الجزائر الجديدة التي يطمح إليها الجزائريون والجزائريات يشترط آليات وساطة و تنظيم موثوق ودائم و ذو مصداقية، سجل المنتدى نهائيا التزامه الحصري تجاه المسائل والانشغالات الاقتصادية من خلال فصلها عن العمل السياسي".

كما أكد أنه "يمنع لجميع أعضائه من ممارسة تحت أي شكل من الأشكال أي نشاط سياسي تحت غطائه".

من جهة أخرى، تلتزم المنظمة بالمشاركة تماما في النمو الاقتصادي للبلد مع الامتناع عن إتمام أي مهام أخرى غير منوطة بها".

بعد أن أشاد بالصمود الذي تحلى به الشعب الجزائري امام الظرف الصعب والمعقد الذي يعيشه على غرار البشرية جمعاء، جدد منتدى رؤساء المؤسسات تمسكه بمحافظة الدولة الوطنية و تقويتها.

ونأى منتدى رؤساء المؤسسات بنفسه عن الممارسات وردود الأفعال "التي شوهت سمعته و قوضت مصداقيته"، مجددا "بُعد المواطنة و المسؤولية الاجتماعية لمؤسساته المنتسبة".

 

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منتدى رؤساء المؤسسات يقرر تغيير تسميته أثناء الجمعية العامة المقبلة
  أدرج يـوم : السبت, 13 حزيران/يونيو 2020 20:20     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 2 مرة   شارك

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