Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

كوفيد-19: صدور المرسوم التنفيذي الخاص بالاستئناف التدريجي لبض الأنشطة الاقتصادية والتجارية

  أدرج يـوم : السبت, 13 حزيران/يونيو 2020 20:03     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 310 مرات
كوفيد-19: صدور المرسوم التنفيذي الخاص بالاستئناف التدريجي لبض الأنشطة الاقتصادية والتجارية

الجزائر - صدر في العدد 34 من الجريدة الرسمية المرسوم التنفيذي الخاص بالاستئناف التدريجي لبعض النشاطات الاقتصادية و التجارية والخدماتية التي بدأت مرحلتها الاولى مطلع الأسبوع المنصرم.

ويخص هذا المرسوم المؤرخ في 7 يونيو الجاري الذي يهدف الى تعديل نظام الوقاية من انتشار وباء كوفيد-19 و مكافحته، الى تعزيز المراقبة الصحية بالنظر الى تطور الوضعية الوبائية و الاستئناف التدريجي المكيف لبعض الأنشطة الاقتصادية و التجارية والخدماتية.

وحسب المرسوم التنفيذي، يتم تعزيز المراقبة الصحية من خلال استراتيجية الكشف المبكر لا سيما على مستوى بؤر الخطر المحتملة وتشخيص لكل حالات الأشخاص المشتبه في اصابتهم و المحيطين بهم  كضرورة  لكسر سلسلة انتقال فيروس كورونا.

وأكدت الوزارة الأولى في ذات النص " انه يتوقف استئناف النشاطات المنصوص عليها في المرسوم على شرط التقيد الصارم بتدابير الوقاية الصحية في أماكن العمل و /او التجمعات و التطبيق الصارم لبروتوكولات الوقاية الصحية الخاصة بكل نشاط من طرف جميع المتعاملين و التجار و الزبائن و المرتفقين ‘‘.

وزيادة على الاحكام التشريعية و التنظيمية المطبقة في مجال الوقاية و الامن و طب العمل، فانه يتعين على الهيئات المستخدمة إدراج تدابير الوقاية من وباء كوفيد-19 و الحماية منه ضمن قواعد التنظيم التقني للعمل و الوقاية الصحية و الامن.

وبحسب النشاطات، فان فانه يقع على عاتق المؤسسات الناشطة في قطاع البناء و الأشغال العمومية والري تنظيم نقل المستخدمين و يرخص بذلك من الخامسة صباحا الى غاية السابعة مساء في ظل التقيد بتدابير الحماية و الامن.

كما تم التاكيد ان بعث الاشغال في الورشات القطاع المذكور آنفا على مدى تقيد المستخدمين بتوفير تجهيزات الحماية الفردية للعمال لاسيما الأقنعة الواقية و القفازات و الخوذات الى جانب التطهير اليومي لوسائل نقل العمال و الآلات المستعملة.

أما فيما يتعلق بالنشاطات التجارية المعنية بالاستئناف فهي تتضمن العديد من النشاطات كتلك المتعلقة بالحرفيين ووكالات السفر والوكالات العقارية و نشاطات اصلاح الأحذية و تجارة الأدوات المنزلية والديكور والافرشة و الخياطة و الصيانة و التصليح و قاعات الحلاقة الخاصة بالرجال و محلات الاطعام السريع على ان يكون الامر متعلق ببيع الوجبات السريعة المحمولة فقط.

في هذا السياق، نص المرسوم انه "بحب ان يحرص مختلف المتعاملين و التجار المعنيين على وضع نظام وقائي للمرافقة الخاصة بالنشاطات المرخص باستئناف ممارستها ".

ويشمل هذا النظام عدة تدابير منها فرض ارتداء القناع الواقي و تنظيم المداخل و طوابير الانتظار و تخديد اتجاه واحد للسير داخل المحلات.

وبالنسبة لنشاط قاعات الحلاقة الخاصة بالرجال تم التاكيد على وجوب العمل بنظام المواعيد و التقيد الصارم بإلزاميه ارتداء القناع الواقي من قبل الحلاق و الزبون و تحديد الدخول بشخصين على الاكثر فضلا عن التنظيف المستمر للمحلات.

 من جهتها تخضع اسواق الخضر و الفواكه و الاسواق و الفضاءات الكبرى و اسواق الماشية الاسبوعية للتطبيق الصارم لتدابير الوقاية الصحية.

وفيما يتعلق بتطبيق هذه التدابير الوقائية، يتعين على اللجنة الولائية المكلفة بتنسيق العمل القطاعي للوقاية من وباء كورونا و بالتنسيق مع مصالح الصحة و المصالح البيطرية و الجماعات الاقليمية و مصالح الأمن بالسهر كل فيما يخصه على تطبيق مجمل التدابير الوقائية.

من جانبها، تتولى السلطات المؤهلة و اعوان الدولة المؤهلون ضمان مراقبة تطبيق تدابير الوقاية على ان يؤدي عدم الامتثال لها الى غلق ووقف النشاط الاقتصادي و التجاري و الخدماتي المعني دون الاخلال بتطبيق العقوبات المنصوص عليها في القوانين و التنظيمات المعمول بها.

كلـمات مفتـاحيــة :
كوفيد-19: صدور المرسوم التنفيذي الخاص بالاستئناف التدريجي لبض الأنشطة الاقتصادية والتجارية
  أدرج يـوم : السبت, 13 حزيران/يونيو 2020 20:03     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 310 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

20.06.15

الرئيس تبون يستقبل الرئيس الاسبق والمجاهد اليامين زروال

20.06.15

تين زاوتين : وزارة الدفاع تنفي "الادعاءات الباطلة" التي تتهم الجيش بإطلاق النارعلى أشخاص…

20.06.15

 إطلاق بالبويرة حملة وطنية للوقاية من حرائق الغابات و مكافحتها

20.06.15

بن دودة: "إعادة فتح المؤسسات الثقافية" القرار يعود للحكومة

20.06.15

قضية م.الجزائر-إ.الجزائر: "واثق من نتيجة الإستئناف على مستوى محكمة التحكيم الرياضية"

20.06.15

الرئيس تبون يستقبل الرئيس الأسبق اليامين زروال

الأكثــر قـراءة

20.06.08

رفع الحجر الصحي: ناقلو المسافرين يحضرون لاستئناف النشاط

20.06.09

كورونا: الشروع في دفع الشطر الثاني من منحة التضامن

20.06.13

الرئيس تبون: كل القرارات المتعلقة بالحجر الصحي " ستكون علمية "

20.06.11

رئيس الجمهورية يجري مقابلة صحفية مع مسؤولي بعض وسائل الإعلام الوطنية

20.06.09

القنصل المغربي بوهران غادر التراب الوطني وتصرفه ضد الجزائر "لم يكن مستغربا"

20.06.12

فيلم "عرفان" لسليم حمدي يتأهل لمهرجان "أفريكلاب"