صيد بحري : إطلاق عملية واسعة لصيانة السفن بأسعار تنافسية

الجزائر - أطلقت مؤخرا عملية واسعة للصيانة و اصلاح السفن لفائدة الصيادين الجزائريين و هذا بأسعار تنافسية من اجل اعادة بعث نشاط الصيد البحري في الجزائر، حسبما اكده اليوم السبت المدير العام للمؤسسة العمومية المختلطة لبناء وإصلاح السفن (Ecorep-Piriou) حميد بن دراجي.

وأوضح السيد بن دراجي لوأج "بعد مناقشة مع مسؤولي الغرفة الوطنية للصيد البحري و الاخذ بعين الاعتبار برنامج الوزارة الوصية من اجل تطوير القطاع، وفرت مؤسسة (Ecorep-Piriou) كل الوسائل المادية و البشرية لإعادة اطلاق عمليات الصيانة واصلاح السفن و هذا بداية من شهر مايو".

وأسرد المتحدث بالقول "يستفيد الصيادون الجزائريون من عدة تسهيلات في اطار هذه العمليات على غرار الدفع بالتقسيط فيما يخص عمليات الاصلاح الكبرى لسفنهم"، مشيرا الى ان هؤلاء الصيادين بإمكانهم الاستعانة بعمالهم الخاصين للقيام بالأعمال الصغيرة على مستوى ورشات المؤسسة الواقعة ببوهارون (تيبازة).

"تضمن مؤسسة بناء و اصلاح السفن اسعار تنافسية و في المتناول لفائدة الصيادين كما تجنب لهم عناء التنقل الى ولايات اخرى من الوطن من اجل القيام بأشغال الصيانة و الاصلاح"، يضيف ذات المسؤول.

و في هذا الصدد، اشار السيد بن دراجي ان المؤسسة تقوم كذلك بعمليات صيانة و اصلاح سفن النزهة، داعيا اصحاب هذه السفن الى التقرب من المؤسسة للحصول على هذه الخدمات بأسعار تنافسية.

و من اجل تنفيذ هذه العمليات لفائدة الصيادين، قدمت المؤسسة طلب قرض على مستوى البنك الوطني الجزائري وفقا للقواعد و للاجراءات الجارية حيث لم تتحصل على جواب لحد اليوم، يضيف المسؤول.