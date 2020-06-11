نقابات فروع سوناطراك تؤكد تمسكها بالحوار و رفضها للحملات المستهدفة للقطب الصناعي بحاسي مسعود

الجزائر- أكدت نقابات مؤسسات فروع مجمع سوناطراك في بيان لها اليوم الخميس تمسكها بالحوار مع المجمع ووقوفها ضد "الحملات الشرسة" التي تستهدف المساس بالقطب الصناعي لحاسي مسعود.

و جاء في بيان للنقابات اوردته الاتحادية الوطنية لعمال النفط والغاز والكيمياء "نحن الامناء العامون لنقابات المؤسسات التابعة لمجمع سوناطراك لحقل حاسي مسعود و المتمثلة في نقابة المؤسسة الوطنية للخدمات في الابار و نقابة المؤسسة الوطنية للأشغال في الابار و نقابة المؤسسة الوطنية للتنقيب و نقابة المؤسسة الوطنية للجيوفيزياء المجتمعون يوم 9 من يونيو بمقر الاتحادية الوطنية لعمال البترول و الغاز والكيمياء, بالعاصمة , "لن نسمح أبدا بالمساس بالقطب الصناعي لحاسي مسعود .. شريان الاقتصاد الوطني و خاصة في هذه الظروف‘‘.

كما سجلت النقابات بـ"ارتياح كبير خطاب و توجيهات الامين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين بمقر المركزية النقابية للمحافظة على الاستقرار و المناخ الاجتماعي اللذان يبقيان خطأ احمر لا يسمح بتجاوزه".

و عليه, يضيف ذات المصدر "نطمئنكم اننا على العهد باقون جدارا صلبا تتحطم عليه كل النوايا السيئة و التي تختبأ و تعبر خلف وسائل التواصل الاجتماعي بحملات شرسة غير مؤسسة ضد الاطارات المسيرة لمجمع سوناطراك و كذا ممثلي العمال".

كما اكد ممثلو النقابات المذكورة آنفا انهم سيظلون آذانا صاغية لانشغالات كافة عمال القطاع على مستوى التراب الوطني و التي تشمل الجانب الصحي والمشاكل الاجتماعية المهنية والدفاع عن المصالح المادية والمعنوية في اطار التشريع و القوانين الجزائرية و الاتفاقيات الدولية للمنظمة الدولية للعمل".

من جهة اخرى, جاء في ذات البيان "وعيا منا بالوضعية الاقتصادية و المالية الصعبة التي تمر بها البلاد على غرار كافة البلدان المصدرة للنفط جراء انخفاض اسعار البترول في السوق العالمية و للحفاظ على مناصب الشغل و كذا استمرارية مؤسساتنا, نعلن اننا متفتحين على الحوار مع إدارة المجمع من اجل المصلحة العامة و الحفاظ على التوازنات المالية‘‘.

و من أجل ذلك, يضيف ذات المصدر, وجه ممثلو النقابات المعنية نداء لكافة الاطارات المسؤولة على مستوى الوزارة الوصية و كذا الهيئات النقابية التي تنضوي تخت لوائها للتدخل لدى الاطارات المسيرة لمجمع سوناطراك لمنح مشاريع بمستوى يسمح بالمحافظة على مناصب الشغل و التدخل لدى السلطات العليا من اجل دراسة إمكانية تخفيض او الغاء الأعباء الضريبية.

كما طالب ممثلو ذات النقابات بإنشاء خلية يقظة اقتصادية على مستوى الهياكل النقابية للاحتياط من كل الهزات التي قد تؤثر على الإنتاج البترولي الى جانب الحث على تقديم مقترحات كفيلة بمواجهة الظروف الاقتصادية الصعبة.

و أكدت أمانة الاتحادية الوطنية مرة اخرى بان ابواب الحوار الجاد دائما مفتوحة بينها و الوصاية وستظل متمسكة به لتعميق هذه العلاقة من اجل الحفاظ على الاستقرار و ازدهار القطاع.