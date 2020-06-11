مواقع عدل: تعليمات لرفع العراقيل التي تواجه أشغال التهيئة الخارجية

وتنفيذا للتعليمات التي أعطاها خلال زيارته الأخيرة لمشاريع عدل بولاية بجاية , التقى المدير المركزي للدراسات والهندسة المعمارية بوكالة عدل مع مدير مشاريع بجاية ورؤساء المشاريع بموقع 2900 و2000 و 1000 و 3200 و حدة سكنية لصيغة البيع بالإيجار بواد غير, و مكاتب الدراسات عدل وممثلي شركات الإنجاز حيث تم بحث الطرق و الآليات لتجسيد تعليمات المدير العام خلال زيارته الأخيرة لهذه المواقع ومعالجة العراقيل التي تواجه مكاتب الدراسات و ايجاد حلول لها .
إلى جانب ذلك أمر المدير المركزي بإعادة النظر في بعض الدراسات السابقة المتعلقة بأشغال التهيئة الخارجية .
كما بحث هذا الاجتماع التنسيقي طريقة العمل المستقبلية من أجل تسريع وتيرة الإنجاز والبدء في تجسيد الوعود على ارض الميدان .
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