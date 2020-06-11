مواقع عدل: تعليمات لرفع العراقيل التي تواجه أشغال التهيئة الخارجية

الجزائر - أعطى المدير العام للوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره "عدل"محمد طارق بلعريبي تعليمات لإيجاد حلول للعراقيل التي تواجه عمل مكاتب الدراسات في مجال أشغال التهيئة الخارجية لمشاريع عدل,حسبما أفاد به يوم الخميس بيان للوكالة.

وتنفيذا للتعليمات التي أعطاها خلال زيارته الأخيرة لمشاريع عدل بولاية بجاية , التقى المدير المركزي للدراسات والهندسة المعمارية بوكالة عدل مع مدير مشاريع بجاية ورؤساء المشاريع بموقع 2900 و2000 و 1000 و 3200 و حدة سكنية لصيغة البيع بالإيجار بواد غير, و مكاتب الدراسات عدل وممثلي شركات الإنجاز حيث تم بحث الطرق و الآليات لتجسيد تعليمات المدير العام خلال زيارته الأخيرة لهذه المواقع ومعالجة العراقيل التي تواجه مكاتب الدراسات و ايجاد حلول لها .

إلى جانب ذلك أمر المدير المركزي بإعادة النظر في بعض الدراسات السابقة المتعلقة بأشغال التهيئة الخارجية .

كما بحث هذا الاجتماع التنسيقي طريقة العمل المستقبلية من أجل تسريع وتيرة الإنجاز والبدء في تجسيد الوعود على ارض الميدان .

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