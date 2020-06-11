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شركة توزيع الكهرباء و الغاز: العودة الى نظام الفوترة الأصلي خلال يوليو

  أدرج يـوم : الخميس, 11 حزيران/يونيو 2020 15:06     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 15 مرات
شركة توزيع الكهرباء و الغاز: العودة الى نظام الفوترة الأصلي خلال يوليو

الجزائر - أعلنت الشركة الجزائرية لتوزيع الكهرباء و الغاز, يوم الخميس في بيان لها, عن العودة الى نظام الفوترة الأصلي خلال شهر يوليو المقبل, مشيرة الى الإجراءات الميدانية التي اتخذتها لمواكبة الظرف الصحي للحفاظ على صحة المواطنين.

و أوضحت المؤسسة, التي هي فرع لمجمع سونلغاز, انه "في ظل هذه الجائحة, اعتمدت مصالحنا عدة إجراءات ميدانية لمواكبة هذا الظرف قصد الحفاظ على صحة و مصلحة المواطنين".

و من بين هاته الإجراءات, يضيف البيان, "تقدير استهلاك كل زبون اعتمادا على نفس الفترة المرجعية وفقا للمرسوم 10.95 و بمشاورة لجنة ضبط الكهرباء والغاز و ذلك تفاديا لتراكم فاتورة الإستهلاك".

و حسب البيان, فإن "التدابير الاحترازية المعتمدة بالنسبة للفوترة بواسطة التقدير تدخل ضمن التسهيلات المقدمة عادة و كذا في مثل هذا الظرف الإستثنائي المار, و سترفع إثر مرور جائحة كورونا و هذا بالعودة الى نظام الفوترة الأصلي خلال شهر يوليو المقبل".

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كما اكدت الشركة الجزائرية لتوزيع الكهرباء و الغاز انها ستبقى "حريصة على التعامل السوي مع كل الزبائن".

و كشفت الشركة عن "إمكانية التصحيح الفوري للفاتورة محل نزاع إذا كان الاحتجاج مؤسسا و اعتمادا على واقع رصد الاستهلاك", مضيفة كذلك انه "يمكن الاستفادة من التقسيط في تسديد فاتورة الاستهلاك, بالتقدم إلى المصالح التجارية المفتوحة من الثامنة صباحا إلى الثالثة زوالا".

و أضافت المؤسسة انه يمكن لزبائنها تسديد مستحقاتهم عن طريق الدفع الإلكتروني عبر موقعها الإلكتروني أو الدفع عبر أي وكالة تجارية تابعة لها عبر الوطن (و عددها 378 وكالة) او التسوية عبر مكاتب البريد عبر كامل التراب الوطني.

و في الأخير, و في ظل الإقبال المعتبر الذي تشهده الوكالات هذه الأيام, أكدت الشركة انها "توفر كل التدابير الوقائية من اجل سلامة الزبائن".

آخر تعديل على الخميس, 11 حزيران/يونيو 2020 15:22
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شركة توزيع الكهرباء و الغاز: العودة الى نظام الفوترة الأصلي خلال يوليو
  أدرج يـوم : الخميس, 11 حزيران/يونيو 2020 15:06     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 15 مرة   شارك

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