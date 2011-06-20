تمديد آجال ايداع عناصر تقدير تمثيليات مختلف المنظمات النقابية المسجلة الى 30 يونيو

الجزائر- قررت وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي التمديد الاستثنائي لآجال إيداع العناصر التي تسمح بتقدير تمثيلية المنظمات النقابية إلى غاية الثلاثين من يونيو الجاري, حسب ما أفادت به الوزارة, يوم الخميس, في بيان لها.

وفي هذا الإطار, تعلم الوزارة كافة المنظمات النقابية للعمال الأجراء والمستخدمين المسجلة, أنه "تم بصفة استثنائية, تمديد آجال إيداع العناصر التي تسمح بتقدير تمثيليتهم والمحددة آجالها قانونا بـ31 مارس من كل سنة إلى غاية 30 يونيو 2020".

و يأتي هذا التمديد في إطار سلسلة الإجراءات و التسهيلات التي تم اتخاذها من طرف الدولة للتخفيف من آثار تفشي وباء كورونا المستجد (كوفيد-19" و كذا "تبعا لطلبات عدة منظمات نقابية".

لهذا الغرض, تدعو الوزارة كل المنظمات النقابية إلى استعمال الموقع الالكتروني www.mtess.gov.dz , للحصول على التطبيق المعلوماتي الذي يسمح بتفعيل إجراء هذه العملية المنصوص عليها في المواد من 34 إلى 37 مكرر من القانون رقم 90-14 والمتعلق بكيفيات ممارسة الحق النقابي, المعدل والمتمم.

كما تلفت أيضا إلى ان المنظمات النقابية التي لا تبلغ بعناصر تقدير تمثيليتها في الآجال القانونية, "يمكن اعتبارها غير تمثيلية", طبقا لأحكام القانون المذكور سابقا.