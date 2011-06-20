كوفيد-19: رجال الأعمال مدعوون للمساهمة ماليا لإنقاذ مؤسساتهم

وأوضح الوزير خلال لقاء مع وسائل إعلام وطنية من بينها وكالة الأنباء الجزائرية قائلا "استقبلت ممثلين عن القطاع الاقتصادي الجزائري, لا سيما كبريات المؤسسات حيث صرح لي البعض منهم أنه لديهم صعوبات في دفع المرتبات في حين نفس الأشخاص كان يصرحون منذ سنتين أنهم يحققون (معا) رقم أعمال يبلغ 40 مليار دولار أمريكي".

و يتعين حسبه على المتعاملين المساهمة في تمويل حاجيات مؤسساتهم و عدم المراهنة على مساعدة من الدولة التي لن تكون إلا تكميلية.

كما اعتبر الوزير أنه من المستحيل استنساخ تجربة الاقتصادات المتطورة في مجال إنقاذ مؤسساتها و هذا بالنظر "للفرق في مجال الانضباط و احترام الالتزامات".