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كوفيد 19: وزارة السياحة تستعرض مع متعاملي القطاع الالتزامات المتخذة لمرافقتهم لتخطي تداعيات الازمة الصحية

  أدرج يـوم : الأربعاء, 10 حزيران/يونيو 2020 12:53     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 13 مرات

الجزائر- استعرض الامين العام لوزارة السياحة والصناعة التقليدية والعمل العائلي, ياسين حمادي, مع ممثلي النقابات والفيدراليات الوطنية لمختلف مهني ومتعاملي القطاع الالتزامات التي اتخذتها الوزارة على عاتقها من اجل مواصلة مرافقتهم لتخطي تداعيات الازمة الصحية التي تمر بها البلاد حاليا جراء تفشي وباء كورونا "كوفيد" 19 كما  اكده يوم الاربعاء بيان من الوزارة .

واوضح ذات البيان أنه تم خلال هذا اللقاء الذي يندرج في اطار سلسلة الاجتماعات التشاورية والتنسيقية التي تسهر الوزارة على تنظيمها ان الامين العام للوزارة استقبل رفقة المدير العام للسياحة نور الدين ندري وعدد من الاطارات كل من رئيس النقابة الوطنية لوكالات السياحة والاسفار ورئيس الفيدرالية الوطنية لمستغلي الفنادق وكذا الامين العام للفيدرالية الوطنية لجمعيات وكالات السياحية والاسفار للتأكيد لهم مجددا على "التزام الوزارة على مواصلة مرافقة متعاملي القطاع لتخطي تداعيات الازمة الصحية التي تمر بها البلاد" .

وكان هذا اللقاء --يضيف ذات المصدر فرصة للحضور لعرض "مختلف الانشغالات التي ترتبت عن تفشي هذا الوباء العالمي وتأثير تداعياته على النشاط السياحي في الجزائر".

وتوج هذا اللقاء الذي جرى "في اجواء مسؤولة"-- كما اكده ذات البيان - "بجملة من المقترحات تتمثل اساسا في تسهيل الحصول على القروض البنكية وتأجيل دفع مستحقات الديون الممنوحة سابقا بهدف التخفيف من حدة تأثير الخسارة المالية التي لحقت بالنشاط السياحي على اثر الاجراءات  الوقائية التي فرضتها جائحة كورونا. من جهتهم ثمن المشاركون في هذا اللقاء المجهودات المبذولة والتي تهدف الى العودة الطبيعية للنشاط السياحي --كما جاء في بيان الوزارة

كلـمات مفتـاحيــة :
كوفيد 19: وزارة السياحة تستعرض مع متعاملي القطاع الالتزامات المتخذة لمرافقتهم لتخطي تداعيات الازمة الصحية
  أدرج يـوم : الأربعاء, 10 حزيران/يونيو 2020 12:53     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 13 مرة   شارك

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