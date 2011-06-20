كوفيد-19: خسائر مؤسسة نقل المسافرين للوسط تناهز 150 مليون دينار خلال فترة الحجر الصحي

الجزائر- بلغت الخسائر المالية التي تكبدتها مؤسسة نقل المسافرين للوسط حوالي 150 مليون دينار بسبب التوقف عن النشاط خلال فترة الحجر الصحي التي اقرتها السلطات العمومية في اطار محاربة انتشار وباء كوفيد -19 ، حسبما كشف عنه يوم الثلاثاء, الرئيس المدير العام للمؤسسة, عبد الرزاق قيلان.

و قال السيد قيلان لدى نزوله ضيفا على الإذاعة الوطنية " كباقي مؤسسات النقل, تكبدت مؤسسة نقل المسافرين وسط خسائر بلغت نحو 150 مليون دينار خلال ثلاثة اشهر التي استغرقها الحجر الصحي, بالإضافة الى توقف تنفيذ العديد من المشاريع والاستثمارات على المستوى الوطني التي كانت مبرمجة للسنة الجارية ".

و أوضح السيد قيلان ان "المؤسسة ضبطت مخطط عمل للفترة الممتدة من 2017 الى 2022 و كانت 2020 ستكون المنعرج الحقيقي لتطوير المؤسسات لكن مع الاسف جائحة كورونا كبحت تنفيذ المشاريع المبرمجة".

واشار الى ان الاستثمارات المبرمجة من طرف المؤسسة تخص بشكل اساسي إدخال التكنولوجيات الحديثة في نظام تحصيل التذاكر و تتبع مسار الحافلات عبر نظام الرصد الفضائي وتقنية مراقبة السيارات وغيرها من المشاريع التي كانت ستعطي قفزة نوعية للشركة في مجال تحديث الخدمات.

و بخصوص اجال استئناف المؤسسة لنشاطها, قال ذات المسؤول ان هذا الامر من صلاحيات السلطات العليا للبلاد مضيفا ان "العودة الى النشاط ستكون في البداية صعبة بسبب فرض الالتزام بمختلف التدابير الوقائية من وباء كورونا (..) و لكن لضمان عودة النشاط بصفة امنة للمواطنين و عمال المؤسسة, فقد تم اتخاذ تدابير عديدة" .

و تابع في هذا الصدد "خلال فترة الحجر الصحي قمنا بتشكيل خلية أزمة تعمل على مدار اليوم اتخذت من خلالها عدة إجراءات كتعقيم الحافلات و ورسم مساحات التباعد بين الأشخاص ووضع حاجز بين السائق والركاب والزامية وضع القناع الواقي للسائق و القابض و كل الركاب".

و مع العودة الى النشاط سيتم تعزيز هذه التدابير من خلال القيام بعمليات التطهير بصفة مستمرة عند كل انطلاق للحافلة وعند الوصول فضلا عن التدابير الضرورية الأخرى لضمان سلامة الزبائن و العمال.

و عبر السيد قيلان عن تفاؤله بشأن تطوير النقل البري عبر الوطن , مؤكدا ان مؤسسة نقل المسافرين وسط ستعمل على توفير احسن الخدمات للزبون من خلال استعمال حافلات حديثة بمواصفات تكنولوجية عالمية على رأسها تعميم التوزيع الالكتروني للتذاكر ".

وعن إمكانيات المؤسسة , قال أن الشركة اتحوز على 100 حافلة متطورة تستغل 50 خطا عبر الوطن وتضمن نقل أكثر من 400 ألف مسافر في السنة .