محروقات: سوناطراك توقع عقد مع الشركة الايطالية "مير تكنيمونت"

و يضم هذا المشروع, الذي تم منح عقده في مارس 2018 بعد مناقصة, "المرحلة الثانية من تطوير حقل بئر السبع الذي سيسمح بمعالجة إضافية لـ 20.000 برميل/يوميا من الزيوت و هذا لرفع إنتاج هذه الحقول الى 40.000 برميل/يوميا", حسب نفس المصدر.
و يشمل العقد, الموقع امس الاثنين, خدمات و تجهيزات تخص الدراسات الهندسية للتفاصيل و التموين بالتجهيزات و العتاد و الإنجاز و كذا تجارب وضع حيز الخدمة.
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كما يرتقب المشروع إنجاز مركب لمعالجة الزيوت و وحدة لتكثيف الغاز و وحدة لحقن الغاز و وحدة لضخ المياه للمحافظة على الضغط و مولد كهربائي ثالث (18 ميغاوات), و كذا ربط 33 بئر (19 منتجة للزيوت و 14 لضخ الماء), حسب نفس المصدر.