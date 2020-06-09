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محروقات: سوناطراك توقع عقد مع الشركة الايطالية "مير تكنيمونت"

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 09 حزيران/يونيو 2020 16:56     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 6 مرات
محروقات: سوناطراك توقع عقد مع الشركة الايطالية &quot;مير تكنيمونت&quot;

الجزائر -تم التوقيع على عقد بين مجمع يظم كل من سوناطراك وشريكيه "بي تي تي او بي" و "بي في او بي" من جهة و المؤسسة الإيطالية "مار تكنيمونت" من جهة أخرى يخص الهندسة و الانجاز و التجهيز لإنجاز مركب ثاني لمعالجة الزيوت بحقل بئر السبع, على بعد 40 كم من حاسي مسعود, حسبما افاد به يوم الثلاثاء بيان لمجمع سوناطراك.

و يضم هذا المشروع, الذي تم منح عقده في مارس 2018 بعد مناقصة, "المرحلة الثانية من تطوير حقل بئر السبع الذي سيسمح بمعالجة إضافية لـ 20.000 برميل/يوميا من الزيوت و هذا لرفع إنتاج  هذه الحقول الى 40.000 برميل/يوميا", حسب نفس المصدر.

و يشمل العقد, الموقع امس الاثنين, خدمات و تجهيزات تخص الدراسات الهندسية للتفاصيل و التموين بالتجهيزات و العتاد و الإنجاز و كذا تجارب وضع حيز الخدمة.

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كما يرتقب المشروع إنجاز مركب لمعالجة الزيوت و وحدة لتكثيف الغاز و وحدة لحقن الغاز و وحدة لضخ المياه للمحافظة على الضغط و مولد كهربائي ثالث (18 ميغاوات), و كذا ربط 33 بئر (19 منتجة للزيوت و 14 لضخ الماء), حسب نفس المصدر.

آخر تعديل على الثلاثاء, 09 حزيران/يونيو 2020 17:23
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محروقات: سوناطراك توقع عقد مع الشركة الايطالية "مير تكنيمونت"
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 09 حزيران/يونيو 2020 16:56     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 6 مرة   شارك

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