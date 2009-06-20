وباء كورونا: خسائر الجوية الجزائرية بلغت 38 مليار دج و قد تصل إلى 89 مليار دج بنهاية العام -

الرئيس غالي: الشعب الصحراوي ماض على درب الشهداء لغاية قيام دولته المستقلة على كامل ترابها الوطني -

كوفيد19: ابرام اتفاقية بين وزارة السياحة ومنتدى رؤساء المؤسسات لإنتاج الكمامات -

محند أوسعيد بلعيد : ترقية مناطق الظل تحظى بمتابعة ميدانية و يومية على اعلى مستوى -

إحياء ذكرى الشهداء بتجديد العهد في مواصلة النضال والحفاظ على الوحدة الوطنية لتحقيق الهدف في الاستقلال -

جائحة كورونا : الجزائر أجلت ما يقارب 13 ألف رعية من الخارج لحد الان -

محند أو سعيد: الأزمة الليبية الجزائر ترحب بكل المبادرات الرامية إلى حقن دماء الليبيين -

تسوية الأزمة الليبية : حكومة الوفاق تشيد بالدورالايجابي للجزائر في مرافقة ليبيا ومساعدتها في بناء مؤسساتها -

محند أوسعيد: امكانية تمديد حملة النقاش والشرح حول مسودة الدستورلفترة زمنية معقولة -

محند أوسعيد: إطلاق سراح بعض المساجين الرئيس تبون وعد بدراسة الطلب -

محند أوسعيد: الاهتمام بالذاكرة واجب وطني لا يقبل المساومة -

الألعاب المتوسطة وهران-2022: اختيار 43 منشأة رياضية لاحتضان المنافسات الرسمية والتدريبات -

ورقلة: عودة محتشمة لنشاط وكالات السياحة بالجنوب في انتظار إعادة فتح الحدود واستئناف الملاحة الجوية -

الاتحادات الوطنية الرياضية: العهدات الاولمبية ستصل الى آجالها المحددة لها في القانون -

القنصل المغربي بوهران غادر التراب الوطني وتصرفه ضد الجزائر لم يكن مستغربا -

محند أوسعيد: سياسة الدولة مبنية أساسا على عدم المجازفة بحياة المواطن -

يوم الفنان: تكريم وجوه فنية و فاعلين في مجال الثقافة -

تبسة: توظيف 30 طبيبا مختصا لضمان تكفل أفضل بالمرضى -

قانون المالية التكميلي لسنة 2020: الحكومة تدرج ثلاثة اجراءات رئيسية متعلقة بالإصلاحات -