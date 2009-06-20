كوفيد19: ابرام اتفاقية بين وزارة السياحة ومنتدى رؤساء المؤسسات لإنتاج الكمامات

وفي تصريح للصحافة, أوضح وزير السياحة والصناعة التقليدية والعمل العائلي, حسن مرموري, أنه بموجب هذه الاتفاقية "يلتزم منتدى رؤساء المؤسسات بتوفير المواد الأولية للحرفيين عبر غرف الصناعات التقليدية ال48 لإنتاج الكمامات بما يسمح بتلبية الحاجيات الوطنية من هذا المنتوج الذي أصبح اجباريا لمجابهة وباء كورونا العالمي".
وأضاف أن هذه المبادرة "ستساهم في منح الحرفيين فرصة للعمل وتسويق منتوجهم عبر المؤسسات الاقتصادية وكذا في المبادرات الوطنية الرامية لمجابهة الفيروس من خلال توفير الكمامات بالكميات اللازمة ومن ثم إنشاء مخزون احتياطي تحسبا لأي طوارئ في المستقبل".
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وأكد أن مضاعفة انتاج الكمامات من شأنه المساهمة في القضاء على مشكل المضاربة في أسعارها لتكون في "متناول الجميع في القريب العاجل".
من جانبه, أكد رئيس منتدى رؤساء المؤسسات, محمد سامي عقلي, أن مساهمة الحرفيين في انتاج الكمامات سيساهم في خفض اسعارها, خاصة وأن ارتداءها --مثلما قال-- "سيصبح اجباريا بعد إنهاء الحجر الصحي وعودة المواطنين الى المؤسسات والشركات".
وأضاف أنه بموجب هذه الشراكة, سيتم تلبية الحاجيات من هذا المنتوج بأسعار "معقولة".