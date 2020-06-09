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سكنات عدل: التنسيق مع مصالح المراقبة التقنية للبناء للالتزام بمعايير الجودة

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 09 حزيران/يونيو 2020 10:15     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 5 مرات
سكنات عدل: التنسيق مع مصالح المراقبة التقنية للبناء للالتزام بمعايير الجودة

الجزائر - وجه المدير العام للوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره "عدل" محمد طارق بلعربي تعليمات صارمة تقضي بضرورة التنسيق بين المدراء الجهويين للسكن وشركات الانجاز من جهة ومصالح الهيئة الوطنية للرقابة التقنية للبناء من جهة أخرى لتشديد الرقابة على نوعية و جودة السكنات. 

و كشف السيد بلعريبي خلال اجتماع تنسيقي جمعه بالرئيس المدير العام للهيئة الوطنية للرقابة التقنية للبناء CTC بمقر هذه الهيئة عن استحداث مديرية خاصة مكلفة بمتابعة جودة ونوعية الانجاز في المشاريع التابعة لوكالة "عدل".

كما أمر بلعريبي بالزام شركات الإنجاز ابتداء من غدا الثلاثاء باستعمال الجدار العازل بدل تلبيس جدران الشقق بالجبس، إلى جانب الزام اصحاب المشاريع والمدراء الجهويين للسكن بإرسال شهادة المطابقة التقنية التي تقدمها CTC الى المديرية العامة لوكالة عدل.

ودعا ذات المسؤول الى الحفاظ على سمعة وكالة عدل من خلال تسليم وحدات تستجيب لمعايير الجودة و النوعية".

وتوعد نفس المسؤول بـ"فسخ عقود شركات الإنجاز التي لا تحترم هذه المعايير"، داعيا أيضا الى "ضرورة  تقديم تقارير مفصلة عن كل المشاكل التي تعرقل عملية تقدم المشاريع".            

وخلال اللقاء عرضت الهيئة الوطنية للرقابة التقنية للبناء اهم الوسائل و الامكانيات التي توفرها لتشديد الرقابة على نوعية و جودة السكنات طبقا للتعليمة الوزارية رقم 01/2018 كما قدمت جملة من التحفظات المسجلة على مستوى مختلف مشاريع عدل مع تحديد الورشات التي شهدت اختلال في عمليات الانجاز.

و تأتي هذه الإجراءات طبقا لتعليمات وزير السكن والعمران كمال ناصري خلال الاجتماع التنسيقي الذي عقده مؤخرا طريق تقنية التحاضر عن بعد، حضره المدراء الجهويين لوكالة عدل و كذا مدراء المشاريع بمختلف الولايات و المدراء الجهويين ومدراء الوكالات التابعة للهيئة الوطنية للرقابة التقنية للبناء CTC  .

آخر تعديل على الثلاثاء, 09 حزيران/يونيو 2020 10:35
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سكنات عدل: التنسيق مع مصالح المراقبة التقنية للبناء للالتزام بمعايير الجودة
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 09 حزيران/يونيو 2020 10:15     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 5 مرة   شارك

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