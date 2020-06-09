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السيد عرقاب يستعرض مع السفير الاماراتي علاقات التعاون والشراكة في مجالات الطاقة

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 09 حزيران/يونيو 2020 10:09     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 70 مرات

الجزائر - استعرض وزير الطاقة، محمد عرقاب، اليوم الاثنين، مع سفير الامارات العربية المتحدة بالجزائر، يوسف سيف سباع آل علي، علاقات التعاون و الشراكة بين البلدين في مجالات الطاقة، حسبما افاد به بيان للوزارة.

و تناولت المحادثات التي جرت عبر تقنية التواصل المرئي عن بعد دراسة وضع علاقات التعاون و الشراكة بين البلدين في مجالات الطاقة و آفاق تطويرها بحيث تطرق الطرفين الى  الفرص "الهامة" للشراكة و الاستثمار بين البلدين لا سيما في مجالات البتروكيماء و الطاقات المتجددة.

و في هذا الصدد، دعا السيد عرقاب الشركات الاماراتية الى الاستثمار بشكل اكبر في الجزائر و المساهمة في المشاريع الطموحة التي سيطلقها القطاع مستقبلا لا سيما في مجال الطاقات المتجددة.

كما وجه الوزير بهذه المناسبة شكره لدولة الامارات العربية المتحدة على الخفض الطوعي لإنتاجها النفطي مساهمة في تحقيق استقرار و توازن السوق.

و من جهته، اعرب السفير الاماراتي عن ارتياحه لعلاقات التعاون بين البلدين، مبرزا الاهتمام القوي للمستثمرين الاماراتيين بالعمل في الجزائر و الاستثمار في المشاريع ذات المنفعة المتبادلة، حسب ذات البيان.

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السيد عرقاب يستعرض مع السفير الاماراتي علاقات التعاون والشراكة في مجالات الطاقة
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 09 حزيران/يونيو 2020 10:09     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 70 مرة   شارك

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