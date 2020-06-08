Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

فلاحة: تعليمات لتنظيم شعبة الخروب و دعم الاستثمار في هذا المجال

  أدرج يـوم : الإثنين, 08 حزيران/يونيو 2020 18:20     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 3 مرات
فلاحة: تعليمات لتنظيم شعبة الخروب و دعم الاستثمار في هذا المجال

الجزائر - اعطى الأحد وزير الفلاحة و التنمية الريفية, شريف عماري، جملة من التعليمات و التوجيهات لوضع مخطط عمل قصد تنظيم شعبة الخروب وتشجيع الاستثمار فيها حسبما افاد به بيان للوزارة.

وجاءت تعليمات الوزير خلال تراسه الاحد مع الوزير المنتدب المكلف بالزراعة الصحراوية والجبلية، السيد فؤاد شهات لقاء عمل حول شعبة الخروب، حيث اعطى "تعليمات لتكوين فريق عمل لمناقشة الاقتراحات و وضع مخطط عمل هدفه تنظيم الشعبة و مرافقة و دعم الاستثمار في هذا المجال ، حسب ذات المصدر.

وخلال هذا اللقاء الذي حضرته اطارات الوزارة و مدراء المعاهد التقنية والبحث العلمي في مجال الغابات والاشجار المثمرة، و المدير العام للغابات والمدير العام لمجمع الهندسة الريفية, تم عرض تجربة السيد بلونزة "الرائدة" في انتاج و تحويل مادة الخروب.

و بهذه المناسبة, ثمن الوزير التجربة المثالية التي خاضها هذا المتعامل الذي اصبح من المصدرين الاوائل خارج المحروقات بفضل الاستثمار في انتاج وتثمين مادة الخروب حيث استطاع ولوج السوق الدولية بكل جدارة.

وأكد السيد عماري على ضرورة "تعميم هذه التجربة وربطها بوحدات البحث العلمي والتكنولوجي" التي تم استحداثها لدى المعهد الوطني للبحث في مجال الغابات و المعهد التقني للأشجار المثمرة .

وقد تم استحداث هذه الوحدات بهدف ايجاد حلول علمية للمشاكل المطروحة من طرف

المستثمرين خاصة فيما يخص انتاج الشتلات وتحسين نوعية اصناف الشتلات وغيرها من المسائل المطروحة في الميدان من اجل تطوير هذا النشاط ليساهم في تنويع مداخيل البلاد وخلق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني.

يذكر ان وزارة الفلاحة قد حددت,عبر  قرار وزاري صدر في الجريدة الرسمية ,مؤخرا ثلاثون (30) شعبة في الجزائر منها شعبة الخروب.

كلـمات مفتـاحيــة :
فلاحة: تعليمات لتنظيم شعبة الخروب و دعم الاستثمار في هذا المجال
  أدرج يـوم : الإثنين, 08 حزيران/يونيو 2020 18:20     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 3 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

20.06.08

فلاحة: تعليمات لتنظيم شعبة الخروب و دعم الاستثمار في هذا المجال

20.06.08

مرموري يؤكد عزم السلطات على مرافقة المتعاملين الاقتصاديين والسياحيين لبعث نشاطهم بعد الحجر

20.06.08

كوفيد-19: الهلال الأحمر الجزائري يستلم هبة من تجهيزات طبية بقيمة 17 مليون دج

20.06.08

كوفيد-19 : وزارة الصحة تسلم  أقنعة واقية لجمعيات الفئات الهشة

20.06.08

كوفيد-19 : 111 إصابة جديدة, 82 حالة شفاء و 8 وفيات في الجزائر خلال 24 ساعة الماضية

20.06.08

وهران: انطلاق عملية لتوزيع 100 الف قناع واقي

الأكثــر قـراءة

20.06.02

البنك الدولي يزيل الخرائط التي تنتهك القانون الدولي في الصحراء الغربية وسيادة شعبها

20.06.05

صدور قانون المالية التكميلي لسنة 2020 في الجريدة الرسمية

20.06.04

كوفيد- 19: الحكومة تحدد خارطة طريق الخروج من الحجر الصحي 

20.06.04

الخروج من الحجر الصحي: استئناف النشاطات الاقتصادية و التجارية على مرحلتين ابتداء من 7…

20.06.04

عماري: إجراءات جديدة لمنح الأراضي الفلاحية للمستثمرين

20.06.01

فلاحة: تحديد 30 فرعا بالجزائر