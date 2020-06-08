فلاحة: تعليمات لتنظيم شعبة الخروب و دعم الاستثمار في هذا المجال

الجزائر - اعطى الأحد وزير الفلاحة و التنمية الريفية, شريف عماري، جملة من التعليمات و التوجيهات لوضع مخطط عمل قصد تنظيم شعبة الخروب وتشجيع الاستثمار فيها حسبما افاد به بيان للوزارة.

وجاءت تعليمات الوزير خلال تراسه الاحد مع الوزير المنتدب المكلف بالزراعة الصحراوية والجبلية، السيد فؤاد شهات لقاء عمل حول شعبة الخروب، حيث اعطى "تعليمات لتكوين فريق عمل لمناقشة الاقتراحات و وضع مخطط عمل هدفه تنظيم الشعبة و مرافقة و دعم الاستثمار في هذا المجال ، حسب ذات المصدر.

وخلال هذا اللقاء الذي حضرته اطارات الوزارة و مدراء المعاهد التقنية والبحث العلمي في مجال الغابات والاشجار المثمرة، و المدير العام للغابات والمدير العام لمجمع الهندسة الريفية, تم عرض تجربة السيد بلونزة "الرائدة" في انتاج و تحويل مادة الخروب.

و بهذه المناسبة, ثمن الوزير التجربة المثالية التي خاضها هذا المتعامل الذي اصبح من المصدرين الاوائل خارج المحروقات بفضل الاستثمار في انتاج وتثمين مادة الخروب حيث استطاع ولوج السوق الدولية بكل جدارة.

وأكد السيد عماري على ضرورة "تعميم هذه التجربة وربطها بوحدات البحث العلمي والتكنولوجي" التي تم استحداثها لدى المعهد الوطني للبحث في مجال الغابات و المعهد التقني للأشجار المثمرة .

وقد تم استحداث هذه الوحدات بهدف ايجاد حلول علمية للمشاكل المطروحة من طرف

المستثمرين خاصة فيما يخص انتاج الشتلات وتحسين نوعية اصناف الشتلات وغيرها من المسائل المطروحة في الميدان من اجل تطوير هذا النشاط ليساهم في تنويع مداخيل البلاد وخلق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني.

يذكر ان وزارة الفلاحة قد حددت,عبر قرار وزاري صدر في الجريدة الرسمية ,مؤخرا ثلاثون (30) شعبة في الجزائر منها شعبة الخروب.