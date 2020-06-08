مرموري يؤكد عزم السلطات على مرافقة المتعاملين الاقتصاديين والسياحيين لبعث نشاطهم بعد الحجر

الجزائر - أكد وزير السياحة والصناعة التقليدية والعمل العائلي, حسن مرموري, اليوم الاثنين بالجزائر العاصمة, عزم السلطات العمومية على مرافقة المتعاملين الاقتصاديين بما فيهم مهني قطاع السياحة من أجل اعادة بعث نشاطهم التجاري بعد رفع الحجر الصحي الذي تم فرضه للحد من انتشار وباء كورونا "كوفيد 19" و ذلك من خلال مختلف التدابير التي تم اتخاذها.

وأوضح الوزير, في كلمة القاها في أشغال الدورة ال63 للجنة الجهوية الافريقية التي نظمتها المنظمة العالمية للسياحة عبر استعمال تقنيات التحاضر عن بعد, أن السلطات العمومية في البلاد "التزمت بمسؤوليتها تجاه هؤلاء المتعاملين والمهنيين من خلال مرافقتهم من أجل اعادة بعث نشاطهم الاقتصادي من خلال التكفل بقضية منح القروض والتخفيف أيضا من التحصيل الجبائي وشبه الجبائي والحفاظ على مناصب الشغل", مذكرا, في هذا الاطار, بكل اللقاءات والمشاورات التي تم عقدها مع ممثلين عن هؤلاء المتعاملين للاستماع الى انشغالاتهم ومرافقتهم من اجل ايجاد حلول مناسبة لمشاكلهم المالية الصعبة التي يمرون بها جراء توقف نشاطهم التجاري.

وبخصوص موسم الاصطياف ل 2020, قال وزير السياحة بأن هذا الموسم مرتبط بصفة رسمية برفع الحجر الصحي و التحضير له يتم في اطار عمل منسق مع كل القطاعات المعنية خاصة وزارة الداخلية والجماعات المحلية و التهيئة العمرانية.

من جهة اخرى, اعتبر السيد مرموري أن هذا اللقاء الذي شارك فيه وزراء السياحة من مختلف البلدان الافريقية "فرصة سانحة للتأكيد على ضرورة تعزيز وتنسيق التعاون الافريقي في المجال السياحي من خلال تبادل الخبرات والتجارب والزيارات ما بين سياح القارة الى جانب العمل على تشجيع الشراكة بين القطاعين العام والخاص للمساهمة في تطوير البنية التحتية في مجال السياحة وترقية الترويج للوجهة الافريقية والاعتماد على السياحة الداخلية والوطنية والجهوية ثم العالمية بعد القضاء جائحة كورونا".

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كما تم خلال هذا الاجتماع التركيز على ضرورة "تعزيز التكوين وترقية مجال الابداع وتحسين الصناعة التقليدية التي تتميز بها معظم دول افريقيا وتقوية الشراكة والبحث عن مصادر التمويل والاستثمار وتدعيم التعاون الثنائي والمتعدد الاطراف من أجل اعادة بعث نشاط السياحة في افريقيا".

من جهته, ذكر الامين العام للمنظمة العالمية للسياحة, زوراب بولوكاشيفيلى, بكل المبادرات التي اتخذتها المنظمة "من أجل اعادة بعث النشاط السياحي في افريقيا الذي تضرر كثيرا بسبب جائحة كورونا", مشددا على أهمية "تشجيع التعاون وتنسيق العمل الافريقي في اطار استراتيجية موحدة للإقلاع بالسياحة في افريقيا التي تزخر بثراء طبيعي وثقافي وحضاري متنوع".

وشدد المسؤول ذاته على "وجوب جعل النشاط السياحي من أهم النشاطات الخالقة للثروة وللتنمية المستدامة من خلال توفير مناصب شغل دائمة و ترقية التكوين وتحسين الخدمات وتوفير المرافق التحتية وتعزيز السياحة الجهوية وتوفير الامن".

و بمناسبة هذا الاجتماع, تم الاعلان عن تنظيم أشغال الدورة ال64 الجهوية الافريقية بالرأس الاخضر في 2021.