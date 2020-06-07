مركب الحجار: اعادة تشغيل وحدة تحضير المواد بعد تعرضها لعمل تخريبي (ايمتال)

و أوضح ذات المصدر أنه " رغم ظروف الحجر المنزلي و صعوبة المهمة الا أن أشغال استخلاف الكابل المسروق على مستوى الوحدة قد استأنفت يوم 21 مايو الفارط حيث كانت العملية ستتطلب في البداية 20 يوما لكنها استغرقت 15 يوما فقط" حسب مجمع الصناعات الحديدية و المعدنية-الجزائر ( ايمتال).
و عليه فقد سجل "وقت قياسي" بالنظر الى حجم و ظروف سير الاشغال التي استكملت يوم 4 يونيو الماضي من خلال اجراء تجارب كانت ايجابية لتشغيل المنشات, يضيف البيان, مشيدا من جهة أخرى ب " التجند و الالتزام المثالي لجميع الكفاءات الداخلية للمجمع (اطارات و اعوان التحكم و التنفيذ)".
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من جهة أخرى, تمت الاشغال ب" تكلفة أقل" من خلال استخدام كابل تم استرجاعه من منشاة قديمة, حسب ذات البيان.
و خلال زيارته الاولى في اطار عملية تدقيق حسابات تمت على مستوى المركب, أكد الرئيس المدير العام لمجمع ايمتال طارق بوسلامة على أهمية تعزيز الأمن بالمنطقة و هو ما تم التكفل به فورا.
حسب البيان فان سرقة الكابل عمل تخريبي كان يهدف الى "عرقلة سير مركب الحجار قبيل تنصيب الفرقة الجديدة المسيرة" و قد تم ايداع شكوى لدى الدرك الوطني و القضية الآن على مستوى العدالة حسب نفس المصدر, يذكر أنه نهاية أبريل المنصرم عينت الجمعية العامة الاستثنائية لمركب الحجار رضا بلحاج مديرا جديدا خلفا لشمس الدين معطا الله.
كما ذكر البيان بأن هذه الوحدة "مستعدة لارسال مختلف المواد نحو الفرن العالي "و هذا منذ 5 يونيو الجاري.