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اجتماع اوبك+- عرقاب: تمديد خفض الإنتاج بـ 6ر9 مليون برميل يوميا إلى غاية نهاية يوليو

  أدرج يـوم : السبت, 06 حزيران/يونيو 2020 19:23     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 9 مرات
اجتماع اوبك+- عرقاب: تمديد خفض الإنتاج بـ 6ر9 مليون برميل يوميا إلى غاية نهاية يوليو

الجزائر  - قرر الاجتماع الوزاري الحادي عشر (11) لأعضاء منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) و شركائها غير الأعضاء الذين وقعوا على "إعلان التعاون"، المنعقد، اليوم السبت عبر تقنية التحاضر عن بعد، تحت الرئاسة المشتركة للسعودية و روسيا، تمديد اتفاق خفض الإنتاج بـ 6ر9 مليون برميل يوميا لشهر إضافي اي الى غاية 31  يوليو 2020، حسبما صرح به وزير الطاقة محمد عرقاب.

وأدلى الوزير بالتصريح الصحفي عقب نهاية الاجتماع الذي سبقه الاجتماع ال179 لمؤتمر منظمة أوبك، و الذي جرى كذلك عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد برئاسة وزير الطاقة والرئيس الحالي لمؤتمر أوبك، محمد عرقاب.

وطبقا لإتفاق تم ابرامه يوم 12 ابريل المنصرم، للحد من تدهور اسعار النفط، قلصت اوبك+ انتاجها منذ 1 مايو الى غاية نهاية يونيو الجاري بـ 7ر9 مليون برميل يوميا و هو الإجراء الذي كان من المفترض تخفيفه ابتداءا من 1 يوليو المقبل بتخفيض يبلغ 7ر7 مليون برميل يوميا من يوليو الى غاية ديسمبر.

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ولكن، طبقا للاتفاق الجديد، فإنه سيتم مواصلة تخفيض الإنتاج بمستوى 6ر9 مليون برميل يوميا خلال شهر يوليو أيضا.

وذكر السيد عرقاب ان اوبك و شركائها "سيجتمعون مرة كل شهر خلال الثلاثة أشهر القادمة لتقييم الاتفاق و دراسة وضعية سوق النفط".

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اجتماع اوبك+- عرقاب: تمديد خفض الإنتاج بـ 6ر9 مليون برميل يوميا إلى غاية نهاية يوليو
  أدرج يـوم : السبت, 06 حزيران/يونيو 2020 19:23     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 9 مرة   شارك

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