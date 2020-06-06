اجتماع أوبك: لا يجب الاكتفاء بالنتائج المحققة لحد الآن

الجزائر - دعا وزير الطاقة ورئيس مؤتمر منظمة الدول المصدرة للنفط أوبك، محمد عرقاب، اليوم السبت دول المنظمة الى عدم الاكتفاء بالنتائج المحققة لحد الآن في مجال العمل على توازن السوق النفطية و الى مراجعة دقيقة لهذه السوق.

وفي كلمة ألقاها خلال افتتاح أشغال الاجتماع ال179 لمؤتمر المنظمة، المنعقد عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد، صرح الوزير :"على الرغم من التقدم المحرز حتى الآن، لا يجب أن نكتفي بما حققناه. نحتاج الى مراجعة ظروف السوق بعناية وتحديد أفضل طريقة للمضي قدما".

وأضاف: "التحديات التي نواجهها تظل مروعة و المثابرة في جهودنا أمر حتمي".

وذكر الوزير أنه، منذ دخول تعديلات الانتاج حيز التنفيذ في مايو 2020، بلغت التسويات الاضافية في الانتاج التي اعلنتها كل من السعودية و الكويت والإمارات وعمان 2ر1 مليون برميل يوميا في شهر جوان الجاري، وهو"امر بناء للغاية"، حسب قوله.

ووفرت هذه التعديلات للسوق النفطية "الراحة التي كان بحاجة اليها"، حسب الوزير.

وقال في هذا الصدد: " رأينا شيئا من الانتعاش التدريجي وتحسنت التوقعات لكل من العرض والطلب في الاسابيع القليلة الماضية (...) وارتفع الطلب عالميا حيث يعود النشاط الاقتصادي ببطء الى شكله الطبيعي".

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وفي هذا السياق، عباب باسم المنظمة عن شكره لوزير الطاقة السعودي، السيد عبد العزيز بن سلمان، على "الجهود التي بذلها و المواقف التي اتخذها من اجل التوصل الى توافق في الاراء داخل اوبك".

وحيا "المواقف المثالية و الجهود الدوؤبة التي قام بها وزير الطاقة السعودي من أجل الوصول الى توافق في الاراء و حشد الدعم لقضيتنا" و كذا "بمبادرته باقتراح تقديم انعقاد اجتماع اوبك و اجتماع اوبك لصالح الجميع".

كما ثمن من جهة أخرى الدعم الذي وجدته أوبك من منتجين خارج اتفاقية التعاون و منهم كندا و الارجنتين وكولومبيا و الاكوادور ومصر و اندونيسيا و النرويج و ترينيدادا و توباغو الذين كانوا جميعهم مراقبين في الاجتماع الوزاري الاستثنائي التاسع لاوبك+.

كما ثمن نتائج الاجتماع الاستثنائي لوزراء الطاقة لمجموعة ال20 المنعقد في 10 ابريل في مجال دعم جهود استقرار السوق.و بالمناسبة، اشاد السيد عرقاب بمواقف و جهود محافظ اوبك لجمهورية ايران، السيد حسين كازمبور اردبيلي الذي وافته المنية، في مجال تسيير المفاوضات المعقدة بفضل معرفته الواسعة بسوق النفط.

وأعلن السيد عرقاب في الأخير عن تأجيل اجتماع لجنة الرصد الوزارية المشتركة الى موعد لاحق ريثما تتوفر جميع البيانات و المصادر الثانوية.

وتسعى دول أوبك خلال اجتماعها الى تمديد اتفاق 12 أبريل المتعلق بخفض الانتاج ب7ر9 مليون برميل يوميا خلال ماي و يونيو الى أبعد من هذا التاريخ وهو الاقتراح الذي سيطرح على اجتماع دول أوبك+.