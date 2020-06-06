الرفع التدريجي للحجر الصحي: دعوة إلى اجراءات صارمة تخص الناقلين الخواص

الجزائر - دعا الامين العام للفدرالية الوطنية لعمال النقل، برامة صديق، الوزارة الوصية الى اشراك الناقلين في عملية تحديد برامج النقل و الإجراءات الواجب اتخاذها للفترة ما بعد رفع الحجر الصحي مشددا على ضرورة اعتماد اجراءات صارمة فيما يخص استئناف نشاط الناقلين الخواص.

وفي تصريح ل"وأج"، أوضح الامين العام للفدرالية، المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للعمال الجزائريين، ان مؤسسات النقل العمومي على غرار ايتوزا وميترو وترامواي الجزائر والقطارات وشركة النقل الجوي قامت بالاجراءات اللازمة في هذا الجانب من خلال توفير اجهزة التعقيم والوقاية وتكوين عمالها وهو ما يجعل من الضروري حاليا الالتفات الى الناقلين الخواص من خلال فرض اجراءات وقائية صارمة.

وحذر نفس المسؤول من خطر انتشار العدوى الممكن حدوثه لدى عودة الناقلين الخواص الى النشاط سيما ممن لا يحترمون القوانين من حيث عدد الاشخاص المسموح بنقلهم الى جانب اجراءات التباعد و التعقيم و الوقاية.

ويتوجب وفق ذات المتحدث بحث مسألة النقل الخاص في الحافلات و سيارات الاجرة مع تطبيق القانون "حتى على سيارات الكلونديستان"، وإعداد برامج للنقل و تحديد شروطه لدى الناقلين الخواص من حيث ساعات العمل والوجهات ، خاصة اذا صدر قرار بوجوب التحاق العمال بمناصب عملهم.

وتابع قائلا : "لحد الان لا يوجد مخطط للحافلات الخاصة المعنية بالعمل وبنظام التناوب وسيارات الاجرة ايضا"، مبرزا ان هذه الإجراءات "لا بد وان ترفق برقابة صارمة وإجراءات دقيقة و فرض احترام القانون".

وأكد على ضرورة اشراك الناقلين في تحديد اجراءات الوقاية من وباء كوفيد-19 والتي ينبغي اطلاقها بالموازاة مع رفع الحجر الصحي وإعادة حركة النقل الى طبيعتها معتبرا ان "اتخاذ اجراءات منفردة من طرف الادارة قد يؤدي الى صعوبات في التنفيذ".

ويرى نفس المتحدث ان اشراك هذه الفئة من شانه ان "يجعل الاجراءات المتخذة في المستوى وقابلة للتطبيق من طرف كل الناقلين".

من جهة أخرى، دعا السيد برامة الناقلين الى اتخاذ أقصى درجات الحيطة والالتزام بالقرارات الصادرة عن الحكومة ، مبرزا أن "استئناف العمل بمداخيل أقل أفضل من عدم استئنافها نهائيا"

وأبدى السيد برامة أسفه لوجود بعض الناقلين الخواص، من سيارات وحافلات، الذين استمروا في الخدمة ببعض القرى الداخلية في عمليات نقل غير مصرح بها على الرغم من مخاطر انتشار الوباء.

وثمن السيد برامة "درجة الوعي والحس المدني والمهني الذي تحلى به العمال التابعون للفدارللية الى جانب النقابة الوطنية لسائقي سيارات الاجرة والناقلين الخواص ونقابات مؤسسات النقل الحضري من خلال انضباطهم واحترامهم لكل التدابير الاستثنائية المتخذة من طرف الحكومة لمكافحة الوباء ".

يذكر أن الوزير الاول عبد العزيز جراد حدد، بناء على تعليمات رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، خارطة طريق للخروج من الحجر الصحي، بصفة تدريجية ومرنة في آن واحد، سيشرع فيها ابتداء من 14 يونيو الجاري على ان يتم في البداية تطبيق مخطط استئناف النشاطات الإقتصادية والتجارية والخدماتية تدريجيا على مرحلتين تنطلق اولاها غدا الأحد.