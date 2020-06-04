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وزير التجارة يكرم منتجي زيت الزيتون الفائزين في المسابقة الدولية 

  أدرج يـوم : الخميس, 04 حزيران/يونيو 2020 19:32     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 253 مرات
وزير التجارة يكرم منتجي زيت الزيتون الفائزين في المسابقة الدولية 

الجزائر - أشرف وزير التجارة كمال رزيق، اليوم الخميس بالجزائر، على مراسم تكريم منتجي زيت الزيتون الفائزين بالمراتب الأولى في المسابقة الدولية التي جرت بباريس والتي افتكت الجزائر من خلالها ميداليتين ذهبية وفضية، حسبما افاد به بيان للوزارة.

وجاء في البيان ان مراسم التكريم أقيمت بمقر الوزارة بحضور الوزير المنتدب المكلف بالتجارة الخارجية عيسى بكاي، حيث استغل السيد رزيق هذه المناسبة لبحث و دراسة مع المتعاملين في هذه الشعبة سبل تطوير الإنتاج وتحسين شبكة التسويق على المستويين المحلي والدولي .

وبعد الاستماع لعرض حال قدمه المنتجون، أكد السيد رزيق على ضرورة تنظيم وتأطير هذه الشعبة بالتنسيق مع مصالح وزارة الفلاحة والتنمية الريفية، يضيف ذات البيان.

وشدد بالمناسبة على أهمية أن يشكل هؤلاء المنتجين قوة اقتراح تسعى إلى القضاء على العراقيل التي تواجه الشعبة، و من ضمنها ضعف سلسلة التسويق داخليا وحماية المنتوج المحلي من المنافسة غير الشريفة في الأسواق الخارجية.

وحث الوزير هؤلاء المنتجين للعمل أكثر بهدف رفع مناصب الشغل في هذه الشعبة، يوضح نفس المصدر.

وفي هذا الإطار، اكد الوزير أن مصالح القطاع تبقى تحت تصرف المنتجين الراغبين في زيادة حجم صادراتهم، وهذا بالعمل على تقديم كافة الدعم لهم و مرافقتهم  للتعريف بمنتوجهم في المعارض الدولية مؤكدا أنه سيتم استقبال منتجي هذه الشعبة في الأيام القادمة في اطار اللقاءات التي يخصها قطاع التجارة لمختلف الشعب المنتجة .

من جانبه أوضح الوزير المنتدب المكلف بالتجارة الخارجية  السيد عيسى بكاي ان القطاع سيواصل العمل على تشخيص وضعية هذه الشعبة لرصد نقاط القوة وتصحيح الأخطاء التي اعاقت نشاط التصدير سابقا.

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وزير التجارة يكرم منتجي زيت الزيتون الفائزين في المسابقة الدولية 
  أدرج يـوم : الخميس, 04 حزيران/يونيو 2020 19:32     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 253 مرة   شارك

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