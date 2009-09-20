مجمع سوناطراك يعزز الإجراءات الوقائية ضد وباء كوفيد-19

الجزائر - افادت الشركة الوطنية للمحروقات سوناطراك في بيان لها اليوم الخميس انها قامت بتعزيز الإجراءات الوقائية المتبعة ضد انتشار وباء كورونا خاصة مع العودة التدريجية للنشاط على مستوى مديريتها .

وجاء في بيان للمجمع البترولي والغازي العمومي على صفحته الرسمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك "حرصا منها للمحافظة على صحة عمالها و في اطار العودة التدريجية للنشاط على مستوى مديرياتها، قامت سوناطراك بتعزيز الاجراءات الوقائية المتبعة ضد انتشار وباء كوفيد-19".

و أوضح ذات المصدر ان هذا التعزيز كان من خلال "تعميم الحملات التحسيسية و التوعوية ضد وباء كوفيد-19 لصالح موظفيها" وكانت المديرية العامة للشركة الوطنية للمحروقات قد اكدت في الأيام القليلة الماضية أن الاستئناف الكامل للعمل لموظفيها سيتم وفق توجيهات السلطات العمومية العليا و التدابير المتخذة داخليا في مواجهة جائحة فيروس كورونا.

كما تم التأكيد على أن "المسؤولين عن الأنشطة والهياكل قد كلفوا بإعلام موظفيهم بهذا الاستئناف التدريجي وفق المخطط تعده هياكلهم الإدارية".

وتمت الاشارة في ذات المذكرة إلى انه سيتم كذلك إعلام المستخدمين حول استئناف النشاط طبقا لمخطط كل هيكل .



