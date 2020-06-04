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الجزائر-كوريا الجنوبية: سبل تعزيز الشراكة في مجال الطاقة 

  أدرج يـوم : الخميس, 04 حزيران/يونيو 2020 15:53     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 47 مرات
الجزائر-كوريا الجنوبية: سبل تعزيز الشراكة في مجال الطاقة 

الجزائر - تحادث وزير الطاقة محمد عرقاب اليوم الأربعاء بمقر دائرته الوزارية مع سفير جمهورية كوريا الجنوبية بالجزائر لي أون يون حول السبل الكفيلة بتعزيز التعاون و الشراكة الثنائية في قطاع الطاقة، حسبما أفاد به بيان للوزارة اليوم الخميس.

وخلال هذه اللقاء ، بحث الطرفان حالة علاقات التعاون و الشراكة بين الجزائرو كوريا الجنوبية في مجال الطاقة و التي وصفت ب " الممتازة" و كذا آفاق تعزيزها أكثر.

كما تطرق الطرفات من جهة أخرى، الى الفرص "الهامة" للشراكة و الاستثمار حسب ذات المصدر .

في هذا الشأن، دعا الوزير المؤسسات الكورية الى الاستثمار في مجال الطاقات المتجددة و الصناعة البتروكيماوية التي تشكل محورا جد هام في برنامج عمل الحكومة.

بهذه المناسبة، ذكر السيد عرقاب بأهمية نقل المهارة و التكنولوجيا و تبادل الخبرات و التكوين بالنسبة للقطاع .

من جانبه  أشاد سفير كوريا الجنوبية بالعلاقات الجيدة التي تربط البلدين مؤكدا على الارادة الصارمة لمؤسسات بلده في مواصلة الاستثمار في الجزائر و استفادة المؤسسات التابعة للقطاع من الخبرة الكورية في مجال الطاقة، يضيف بيان وزارة الطاقة.

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الجزائر-كوريا الجنوبية: سبل تعزيز الشراكة في مجال الطاقة 
  أدرج يـوم : الخميس, 04 حزيران/يونيو 2020 15:53     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 47 مرة   شارك

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