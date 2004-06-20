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إلغاء تنظيم الطبعة 53 لمعرض الجزائر الدولي

  أدرج يـوم : الخميس, 04 حزيران/يونيو 2020 09:38     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 27 مرات
إلغاء تنظيم الطبعة 53 لمعرض الجزائر الدولي

الجزائر - أعلنت الشركة الجزائرية للمعارض والصادرات (سافيكس) الأربعاء عن إلغاء معرض الجزائر الدولي الذي كان مقررا تنظيمه خلال الفترة الممتدة بين 16 و 21 يونيو الجاري و ذلك بسبب وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

و أوضح ذات المصدر ان "الأزمة الصحية غير المسبوقة الناجمة عن وباء كورونا اسفرت عن اتخاذ تدابير لمكافحة ومنع انتشاره في جميع أنحاء العالم" و التي أدت من بين أمور أخرى إلى إغلاق الحدود وحظر السفر و تعليق الرحلات الجوية و وسائل نقل أخرى وحظر التجمعات وبالتالي إلغاء وتأجيل العديد من الأحداث على المستوى الوطني والدولي", حسبما أفاد به بيان نُشر على الموقع الإلكتروني لسافيكس.

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و اضاف المصدر نفسه أن "الشركة الجزائرية للمعارض والصادرات (سافيكس) و في ظل هذا الظرف الصحي ووعيا منها بالوضع متعدد الأبعاد, تعلن لشركائها والعارضين أن الطبعة 53 من معرض الجزائر الدولي قد أجلت إلى سنة 2021".

وخلصت الشركة في بيانها إلى أن الطبعة القادمة من معرض الجزائر الدولي ستجري في الفترة الممتدة من 14 إلى 19 يونيو 2021.

آخر تعديل على الخميس, 04 حزيران/يونيو 2020 09:39
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إلغاء تنظيم الطبعة 53 لمعرض الجزائر الدولي
  أدرج يـوم : الخميس, 04 حزيران/يونيو 2020 09:38     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 27 مرة   شارك

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