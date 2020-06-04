وزير التجارة يستمع لانشغالات ممثلي شعب فلاحية تسعى للتصدير

الجزائر - استقبل وزير التجارة كمال رزيق الأربعاء ممثلي شعب فلاحية تسعى نحو التصدير حيث أكد لهم استعداد وزارته لتقديم كل التسهيلات لتشجيع الصادرات, حسب ما أفاد به بيان للوزارة.

و استقبل الوزير بمقر وزارته ممثلي الجمعية الوطنية لتطوير الخروب والجمعية الوطنية للنباتات الطبية و العطرية والزيوت الأساسية و الجمعية الوطنية للمنتوجات الأصلية، حيث استمع لمختلف انشغالاتهم واقتراحاتهم, حسب البيان.

و أكد السيد رزيق بهذه المناسبة أن لوزارة " مستمرة في دعم الاستراتيجية الوطنية لترقية الصادرات خارج المحروقات إضافة إلى جملة من الإجراءات التي تشتغل عليها و التي من شأنها تسهيل عمليات التصدير و رفع حصص الصادرات خاصة لهذا النوع من المنتجات الخصوصية التي تزخر بها الجزائر".

و يأتي هذا اللقاء في إطار مساهمة قطاع التجارة بالتنسيق مع وزارة الفلاحة في تأطير و دعم التصدير الخاص بمنتجات هذه الشعب, يضيف نفس المصدر.