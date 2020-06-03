وكالة عدل: ضرورة ربط السكنات بشبكات الكهرباء والغاز و تسليمها في آجالها

الجزائر- أشرف المدير العام للوكالة الوطنية لتحسين السكن و تطويره "عدل", طارق بلعريبي, يوم الأربعاء, على اجتماع تنسيقي جميع العديد من إطارات قطاع السكن,حيث اعطيت تعليمات بضرورة ربط السكنات بشبكات الكهرباء والغاز و تسليمها في آجالها, حسبما افاد به بيان للوكالة.

و أوضحت الوكالة في بيان لها عبر صفحتها بموقع التواصل الإجتماعي "فايسبوك" ان هذه التعليمات اعطيت خلال اجتماع تنسيقي خصص للنظر عن كثب في مشاريع سكنات عدل طور الانجاز و اخرى تشارف على الانتهاء, كما تم التطرق إلى المواقع التي انتهت فيها الأشغال ولم تسلم بسبب عدم ربطها بشبكات الكهرباء و الغاز.

و جرى هذا الاجتماع, بمقر المديرية العامة للوكالة, بتقنية التحاضر المرئي عن بعد بحضور كل من المدير العام للهندسة المعمارية و البناء, و مدير السكن الترقوي بوزارة السكن وكذا ممثل عن وزير السكن و العمران و المدينة و الرئيس المدير العام للمؤسسة الوطنية للترقية العقارية, ومدراء التعمير و الهندسة المعمارية و البناء بولايات الوطن و كذا المدراء الجهويين التابعين لوكالة عدل و مدراء المشاريع, حسب نفس المصدر.

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و بالمناسبة, اعطى المدير العام للتهيئة المعمارية تعليمات بضرورة التنسيق مع مؤسسة سونلغاز لربط هذه السكنات بشبكات الكهرباء والغاز.

كما دعا السيد بلعريبي المدراء الجهويين للوكالة ومدراء المشاريع إلى ضرورة التنسيق مع الهيئات و المؤسسات المكلفة بإنجاز مشاريع عدل من أجل استكمالها في الآجال المحددة.

و يندرج هذا اللقاء, الذي تم طبقا لتعليمات وزير السكن العمران والمدينة كمال ناصري, في اطار مساعي استكمال المشاريع, من خلال التنسيق مع كل الفاعلين والمديريات المركزية والجهوية المعنية, و تمخض عنه "اتفاق المدراء على تسليم المشاريع السكنية في مواعيدها المحددة وبالجودة والنوعية المطلوبة, قصد تسليمها للمكتتبين دون ادنى نقائص".