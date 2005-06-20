لحوم بيضاء: تسويق حوالي 29 ألف قنطار في رمضان الماضي لكسر الأسعار

و أضاف السيد بطراوي في تصريح لـ (وأج) ان الديوان يحوز حاليا على مخزونات كافية من اللحوم البيضاء تقدر بحوالي 44 ألف قنطار سيتم الافراج عن كميات منها بشكل تدريجي لتموين الاسواق للحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن.
واوضح السيد بطراوي أنه تم تخصيص 61 نقطة بيع على مستوى 23 ولاية بما فيها الجزائر العاصمة و البليدة و وهران و عنابة و قسنطينة و تلمسان و مستغانم و غرداية و سيدي بلعباس.
كما تم استحداث نقاط مماثلة لتسويق اللحوم البيضاء بولايات الجنوب على غرار ادرار و إليزي و المنيعة و غرداية، يبرز المسؤول.
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و ذكر السيد بطراوي أنه و في اطار الاجراءات المتخذة للوقاية من تفشي وباء كورونا (كوفيد-19) و الحجر الصحي المفروض , تم استحداث في شهر رمضان نقاط بيع متنقلة عن طريق شاحنات تبريد تجوب الأحياء السكنية في مختلف مناطق القطر الوطني لتسويق اللحوم البيضاء للمواطنين بأسعار تنافسية.