كهرباء و غاز: اعتماد التقدير الآلي في ضبط فواتير الاستهلاك

الجزائر- أكدت الشركة الجزائرية لتوزيع الكهرباء و الغاز (فرع من فروع مجمع سونلغاز) يوم الأربعاء أن الشركة قررت اعتماد تقنية التقدير الآلي في احتساب معدل استهلاك الكهرباء و الغاز, مشيرة الى أنها شرعت منذ بداية الاسبوع الجاري في عملية توزيع الفواتير على المشتركين.

و أوضحت مسؤولة الاعلام في الشركة الجزائرية لتوزيع الكهرباء و الغاز السيدة فاطمة الزهراء مرزوقي في اتصال مع (وأج) أنه وسعيا لتفادي تراكم مستحقات الاستهلاك لدى المشتركين، عمدت الشركة "إلى التقدير الآلي لمستويات استهلاك الكهرباء ما يضمن احترام رزنامة الفوترة.

و نظرا لعدم تمكن المشتركين في دقع مستحقات فواتير الاستهلاك عبر الموقع الذي اطلقته الشركة منذ بداية الحجر الصحي مارس الماضي بسبب عدم تحكمهم في وسيلة الدفع الالكتروني عن بعد, دفع بالشركة الى العودة الى النظام الكلاسيكي في تسديد الفواتير عبر الوكالات التجارية.

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وأضافت قولها ان نظام الدفع عن بعد الذي اعتمدته الشركة يدخل في اطار الاجراءات المتخذة للوقاية من تفشي فيروس كورونا المستجد سعيا للحفاظ على صحة المواطن والعاملين في الوكالات التجارية.

رغم ذلك , تضيف ذات المسؤولة - فان الشركة تجدد التأكيد بأنها لن تعمد الى قطع التموين بالكهرباء و الغاز على المشتركين المتخلفين عن تسديد فواتيرهم و ذلك الى غاية رفع الحجر الصحي.

و تابعت تقول "الشركة عمدت منذ مطلع الأسبوع إلى ارسال الفواتير الى المشتركين كما شرعت الفرق التقنية في عمليات رصد العدادات".

في هذا الصدد اوضحت السيدة مرزوقي ان الوكالات التجارية للشركة تبقى على اتم الاستعداد لاستقبال انشغالات و شكاوي الزبائن .