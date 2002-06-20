قانون المالية التكميلي 2020: تخفيض ميزانية التجهيز لن يؤثر على الإنعاش الاقتصادي

فيروس كورونا : 113 إصابة جديدة، 173 حالة شفاء و 6 وفيات في الجزائر خلال ال24 ساعة الماضية -

قانون المالية التكميلي2020: زيادة أسعار الوقود ستقلص تبذير هذه المادة -

اتحاد الجزائر: المدرب زغدود لم يحدد مستقبله بعد -

وصاية بحماية الطفولة من المضامين الإعلامية أثناء فترة الحجر الصحي -

التصدي لكوفيد-19 : الهلال الأحمر الجزائري يستلم 13 مليون دج من بنك ا بي سي -

التوقيع على اتفاقية إطار للمساهمة في خياطة الكمامات في مراكز التكوين المهني -

إرسال فرق من الجيش الوطني الشعبي خارج الحدود لا يشكك اطلاقا في مبدأ عدم تدخل الجزائر -

عدالة: تعيين الموثقين المتربصين يخضع للإجراءات القانونية المنصوص عليها -

رقابة جبائية: تحصيل 100 مليار دج في 2019 -

كرة اليد/ كأس افريقيا للأندية الحائزة على الكؤوس: إلغاء دورة الجزائر -

مستشفى بوفاريك يتلقى هبة من الهلال الأحمر الجزائري وصندوق الأمم المتحدة للسكان -

اللواء شنقريحة يثمن عاليا ما جاء في مسودة مشروع تعديل الدستور -

اللجنة المكلفة بمتابعة فيروس كورونا هي المخولة بإعطاء الضوء الأخضر لرفع الحجر الصحي -

الرئيس تبون يؤكد وقوفه بالمرصاد ضد اللوبيات التي تستهدف الجيش الوطني الشعبي بحملات يائسة -

تسمية مقر أركان الجيش الوطني الشعبي باسم الراحل قايد صالح : اعتراف بمسيرة في خدمة الجزائر -

الرئيس تبون يترأس جلسة عمل بمقر وزارة الدفاع الوطني -

عبد القادر بومعزة يفتك المرتبة الأولى وطنيا في المسابقة الدولية لكتابة الرسائل للأطفال -

الرابطة الأولى : المدربون منقسمون بخصوص استئناف المنافسة -

وهران: زهاء 11 ألف مخالفة للحجر الصحي منذ مارس -