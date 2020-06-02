التوقيع على اتفاقية إطار للمساهمة في خياطة الكمامات في مراكز التكوين المهني

وأوضح المصدر ذاته أن هذه الاتفاقية التي تم التوقيع عليها من قبل وزيرة التكوين والتعليم المهنيين، هيام بن فريحة، ورئيس المنظمة الجزائرية لحماية وإرشاد المستهلك، مصطفى زبدي، تهدف الى "تمكين منخرطي الجمعية من التطوع والمساهمة في خياطة الكمامات داخل مراكز التكوين والتعليم المهنيين"، مشيرا الى هذا القطاع "شهد منذ ظهور وباء كوفيد-19 هبة تضامنية كبيرة تطوع فيها عمال وأساتذة القطاع، تمثلت في خياطة الكمامات وانتاج ممرات التعقيم ومختلف مستلزمات مكافحة الوباء".
وذكر البيان أن قطاع التكوين المهني "يوفر المواد الاولية لتصنيع الكمامات من طرف المتطوعين الذين يستفيدون من تكوين تأهيلي يضمنه التكوين المهني، حيث تم تخصيص أستاذ تكوين مهني في كل مركز يسهر على تأطير المتطوعين لخياطة الكمامات".