التوقيع على اتفاقية إطار للمساهمة في خياطة الكمامات في مراكز التكوين المهني

الجزائر - تم اليوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة التوقيع على اتفاقية إطار وزارة التكوين والتعليم المهنيين والمنظمة الجزائرية لحماية وإرشاد المستهلك لخياطة الكمامات في مراكز التكوين المهني، وهذا في إطار مكافحة فيروس كورونا، حسب ما أفاد به بيان للوزارة.

وأوضح المصدر ذاته أن هذه الاتفاقية التي تم التوقيع عليها من قبل وزيرة التكوين والتعليم المهنيين، هيام بن فريحة، ورئيس المنظمة الجزائرية لحماية وإرشاد المستهلك، مصطفى زبدي، تهدف الى "تمكين منخرطي الجمعية من التطوع والمساهمة في خياطة الكمامات داخل مراكز التكوين والتعليم المهنيين"، مشيرا الى هذا القطاع "شهد منذ ظهور وباء كوفيد-19 هبة تضامنية كبيرة تطوع فيها عمال وأساتذة القطاع، تمثلت في خياطة الكمامات وانتاج ممرات التعقيم ومختلف مستلزمات مكافحة الوباء".